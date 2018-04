Accidentes de tránsito dejan al año 2.000 víctimas con discapacidad

Ángel Roberto Correa y Luis Alberto Leal son jóvenes, vitales... Y los dos tienen severas secuelas por accidentes de tránsito. Llevan adelante su rehabilitación en el Centro de Ayuda al Discapacitado Motriz (CADIM) y, desde allí, han escrito un libro contando sus experiencias para tratar de generar conciencia.

Correa tiene 27 años. Hasta la madrugada del 18 de junio de 2011 era un muchacho normal, robusto, de 1,85 de estatura y abanderado de la escuela San Martín Labrador, de Barriales.

Esa madrugada, como a las 3, regresaba en su moto de un asado con amigos y "estaba ebrio", reconoce.

Volvía a su casa de Medrano. Llevaba el casco puesto, pero sin sujetarlo con la correa. En la rotonda de Barriales perdió el equilibrio y cayó. Sufrió un traumatismo de cráneo que lo tuvo en coma e inconciente un mes. Quedó cuadripléjico.

Leal tiene 26 años. Estudiaba y trabajaba, hasta la madrugada del 29 de marzo de 2009. Vive en Rivadavia y aquella noche regresaba en su moto de un cumpleaños de 15, en el distrito La Reducción. No había bebido mucho, pero hacía dos días que no dormía. "Me quedé dormido mientras manejaba. Me encontraron inconciente un rato después". Fue llevado primero al hospital Saporiti y después al Central. Estuvo tres meses en terapia intensiva.