Abusos a menores: se hacen siete cámaras Gesell por semana en San Rafael

El sur de Mendoza no escapa a las tristes estadísticas relacionadas con los casos de abuso sexual que dio a conocer el Ministerio Público Fiscal, que registra 280 denuncias por mes. El dato más certero lo brindó el delegado de ese organismo en la zona Sur, Mario Gabriele, quien dijo que "hay un promedio de 7 a 8 cámaras Gesell por semana por denuncias de abusos sexuales".



Esta problemática obligó en el Gran Mendoza a crear una unidad fiscal específica que aún no tiene la Segunda Circunscripción, que sin embargo ha destinado recursos para la investigación de los casos.



Es que más del 90% de los abusos se dan en el ámbito familiar o de conocidos muy cercanos, que dificultan la investigación y algunos chicos que son abusados temen denunciar los hechos.



El abordaje se inicia con una audiencia preliminar en la que participa un equipo de psicólogos especializados que evalúan al niño y de acuerdo al estado afectivo que en ese momento tenga se puede o no hacer la declaración a través de la cámara Gesell.



Los resultados son más que preocupantes porque, según Gabriele, "el grado de veracidad es muy alto en las denuncias, no hay prácticamente fabulaciones ni chicos que son inducidos a denuncias falsas".



En este complicado contexto, el promedio de edad de los denunciantes va desde los 3 años a los 12, según confirmó el funcionario judicial.



Y agregó que "de los 25 detenidos que actualmente tenemos en las dos fiscalías de Instrucción, 12 son por casos de abuso sexual".



Según Gabriele, "la estadística del sur mendocino se condice con la del resto de la provincia, incluso con la del país y la internacional, donde la Organización Mundial de la Salud y Unicef advirtió que se trata de un problema muy grave".



Escala penal

En la escala penal se tipifican tres tipos de abusos, el "simple" que tiene una sanción que va desde los 6 meses a los 4 años de condena, el "gravemente ultrajante" con penas que van desde los 4 a los 10 años y el de "abuso sexual con acceso carnal", que según los agravantes puede fluctuar entre los 6 a 15 años o los 8 a los 20 años de prisión.



Muchos de estos casos no terminan en debates orales sino en juicios abreviados, según confirmó una fuente judicial.



El caso San Luis

Una muestra de esta impactante realidad es el hecho ocurrido el jueves pasado cuando un hombre de 32 años acusado de abusar de una niña de 10 años se trató de suicidar en los vestuarios del club San Luis.



Aparentemente el hombre habría intentado besar o manosear a la hija de su pareja. A raíz de esto el hombre se colgó de una soga pero logró sobrevivir y está internado en terapia.