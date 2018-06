Según cuentan las profesoras y profesores, muchas veces las discusiones se transforman en peleas, que no tardan en trasladarse de la realidad a las redes sociales, y viceversa.

Lo cierto es que el tema ha impactado tanto en los chicos, que de ninguna manera los adultos pueden pasar por alto la instancia de hablarlo en los cursos.

Eso sí: cada institución lo ha hecho a su manera, porque desde la DGE no han dado ninguna directiva para que se debata formalmente. Sin embargo, tal y como comentaron los directores de dos establecimientos – el colegio Martín Zapata y la Escuela de Bellas Artes–, han sido los chicos que componen los centros de estudiantes los que propiciaron que la legalización del aborto fuera un tópico en las jornadas escolares.

¿Qué dicen los directores?

En todos los casos consultados, los directores de los secundarios han asegurado que dar lugar al debate ha sido uno de los objetivos para abordar la etapa previa a la votación del proyecto. También que los chicos y chicas hacen valer sus posturas antagónicas y en algunos casos ha habido agresiones por esto.

Mariela Ferraro, asesora pedagógica de la Escuela de Bellas Artes, explicó: "Hay alumnos en contra, con posiciones de los sectores autodenominados provida. Y están los que están a favor de la legalización del aborto. Debaten mucho, discuten mucho, como son los adolescentes, apasionados. Entonces hay que regularlo, porque han llegado incluso a agredirse y a insultarse. Han intervenido los padres".

Según la asesora, lo que se busca en las escuelas es promover el respeto por la opinión de las demás personas. "Queremos que se respeten, que puedan expresar sus distintas posturas sin violencia".

Por este motivo, contó que en la institución se está haciendo un fuerte trabajo con respecto a la perspectiva de género. "Los profesores y los padres tenemos la obligación de reeducarnos, porque es verdad que los tiempos están cambiando y en la escuela tenemos chicos homosexuales, chicas lesbianas, y nosotros tenemos que trabajar en este aspecto".

En el mismo sentido, opinó el director de la escuela de Bellas Artes, Flavio Arienzo. El docente explicó que "los chicos del centro de estudiantes han debatido el tema, nosotros incentivamos que tengan iniciativa y pensamiento propio. Ellos se vuelcan hacia la problemática de la comunidad, y tienen una visión social amplia. Ellos han planteado la discusión en la escuela".

La DGE, fuera de línea

La Dirección General de Escuelas no bajó una línea general para el tratamiento del tema en las escuelas, más allá del interés personal que sí manifestaron los alumnos. Así lo explicó el director de Enseñanza Media, Emilio Moreno. "No se ha llevado el tema a las aulas, sino a través de los contenidos de Educación Sexual, de manera científica. Se ha permitido que se debata si los chicos presentan alguna inquietud, pero no hemos tenido novedades, ninguna escuela nos lo ha planteado", aseveró.

Inquietud. Las chicas y chicos adolescentes se movilizan y mucho. Desde los centros estudiantiles secundarios han realizado una convocatoria por Instagram para que este miércoles a las 18.30 se realice el pañuelazo de escuelas secundarias. Será en la plaza Independencia.

Así opinan

Isaac (16)

"Creo que no debería salir la ley y que las personas sepan lo que están haciendo. Que no se aborte a los bebés, que no tienen la culpa de lo que errores de los adultos, en teoría"





Cristián (16)

"Debemos tener derecho a la vida, no por un error que cometen los mayores o menores tienen que abortar una vida. Tienen que dejar que nazca esa persona. Con la Iglesia fuimos a la movilización del Parque. También me dieron folletos en la plaza Independencia"





Julián (15)

"Yo estoy en contra; a mí me educaron con principios de que el aborto no tiene que ser legal. Soy provida. Fui a una marcha hace un mes, pero no voy siempre"





Giuliana (16)

"Yo asisto a una escuela cristiana y hemos hablado y trabajado el tema; estoy a favor de la vida del bebé, porque no tiene la culpa de lo que hayan hecho los padres"





Sol (15)

"Sólo en caso de violación. Los bebés también merecen vivir y no son los culpables de lo que le haya pasado a la madre"





Martina (15)

"Estoy a favor de la despenalización; se tiene que legalizar para que dejen de morir mujeres en la clandestinidad"





Victoria (15)

"Soy abortista. Quiero el aborto legal. No estamos discutiendo si el aborto es moral o no, sino si es legal o clandestino, si se paga o no"