Aborto: la opinión de algunas legisladoras de Mendoza

Diario UNO realizó un sondeo entre 15 legisladoras mendocinas para saber qué opinan sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se debatirá este miércoles en Diputados.





Seis de ellas prefirieron no opinar sobre el tema aduciendo en su mayoría que no son ellas las que tienen que votar o que todavía no tienen una opinión formada.





De las que sí hablaron hubo mayoría que está a favor de la despenalización del aborto , algunas con reparos y tres se mostraron en disconformidad con lo que plantea el proyecto de ley.