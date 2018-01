A un año del incendio del ECA licitan las obras de refacción

Este año será emblemático para el Espacio Contemporáneo de Arte, que dejó de funcionar hace más de un año, primero por una reparación para mejorarlo estética y funcionalmente y luego porque un incendio destruyó su cúpula.



Será emblemático porque, cuando se cumplan cien años de la inauguración del edificio que ocupó el ex Banco Mendoza, la provincia volverá a ponerlo en funcionamiento.



Así lo aseguró el secretario de Cultura, Diego Gareca, quien además, confirmó que la licitación para reparar las partes dañadas y dejar a punto los vitrales se abrirá en 10 días más y será por una cifra cercana a $18 millones.



Gareca, además, explicó cuáles han sido los trabajos previos que se han realizado para poder comenzar la reparación.



Aquella tarde caliente

El 18 de enero de 2017, a las 17, una columna de humo gris que se levantaba desde el techo del ECA fue la señal de que un incendio estaba destruyendo su cúpula.



El resultado de aquel día negro para la cultura mendocina fueron los daños profundos en la estructura, en los vitrales y en obras de arte que estaban guardadas allí y que debieron ser evacuadas inmediatamente –en ese traslado participaron hasta el mismo Gareca, y la gente que trabaja con él en Cultura– pero algunas sufrieron daños considerables.



"Durante este año, las obras en el ECA no han estado detenidas. Primero se realizó un estudio patrimonial digitalizado. Se hizo para determinar el nivel de daño de la estructura, y si se podía trabajar desde lo que había quedado, o bien podía sucumbir. Se determinó que se podía realizar la reparación desde la misma cúpula".



Según explicó el secretario y lo que dicen los informes solicitados, se puede aprovechar la estructura que quedó y desde allí comenzar la restauración.



Igualmente sucederá con los vitrales. Gareca dijo que fueron retirados pasado un tiempo del incendio, porque corrían riesgo de desprendimiento



"De todas maneras, antes de lo ocurrido nosotros íbamos a repararlos, pero sacarlos fue una decisión que se tomó para evitar accidentes".



Pesquisa interna inconclusa

Cuando ocurrió el incendio, desde la Secretaría de Cultura advirtieron de que, más allá de lo que determinara la Justicia, se encararía una investigación administrativa para determinar posibles impericias de empleados o funcionarios.



El secretario de Cultura, Diego Gareca, confirmó que la investigación continúa y por lo tanto no se han podido establecer responsabilidades.



Hasta el momento el único organismo que se pronunció respecto del incendio fue el Tribunal de Cuentas.



Por otra parte, en el 2017 e inmediatamente después de lo ocurrido, comenzó a realizarse una investigación judicial que tampoco se ha resuelto.