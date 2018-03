"A mí me cambiaron de funciones cinco veces y me echaron"

"Las razones que están dando para despedir a empleados no son del todo ciertas. En mi caso, trabajé como contratado desde el 2013 e ingresé a planta el 1 de enero del 2015, no entro en el grupo que pasó a planta en el semestre previo a las elecciones. Siempre cumplí con mi trabajo y sin embargo, me cambiaron 5 veces de funciones en un año y ahora me echan", contó Franco Vázquez, uno de los cesanteados en Santa Rosa