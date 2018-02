Faltan solo once días para la Fiesta Nacional de la Vendimia y desde el Gobierno de Mendoza todavía no confirman si los prometidos drones finalmente participarán aportando novedosos efectos lumínicos a la puesta en escena de Constelación del vino. Hasta el momento ninguna de las empresas que se presentaron a la licitación cumple con los requisitos exigidos en el pliego.





La fecha para el Acto Central se acerca y cada vez queda menos tiempo para resolver los papeles y permisos que requiere la utilización de este tipo de tecnología voladora. Ésta, además, sería la primera vez que se emplearía como recurso artístico, no solo en Mendoza sino en el resto del país, según precisó el equipo vendimial que dirigen Vilma Rúpolo y Guillermo Troncoso.





"Le dimos un plazo de 72 horas a una empresa que se presentó en la segunda licitación. Se venció ese tiempo y no ofrecieron nada. Ya hicimos dos licitaciones, no vamos a hacer otra. No creo que avancemos más. Tengo entendido que ingresó otra propuesta por mesa de entrada fuera de los plazos permitidos. Veremos qué haremos, pero no creo que eso avance. Con seguridad sé que no está completo respecto a las cosas que pedimos. Sé extraoficialmente que no cumplen los requisitos", detalló Alejandro Pelegrina, director de Producción Cultural.





Desde la Secretaría de Cultura aclararon que pese a todas estas dificultades la intención es seguir trabajando hasta último momento para que los drones formen parte de la Fiesta. "La licitación quedó desierta, pero eso no confirma que no haya drones. Todavía no está el no definitivo. Es una cuestión administrativa y no política, es una cuestión legal que tienen que cumplimentar las empresas y que aún no alcanzan. Pero es cierto que hasta la fecha el tema de los drones todavía no está resuelto", dijeron.





Cultura había informado oportunamente que serían 32 los equipos que se emplearían y la inversión rondaría los $1,5 millones. Además la contratación implica que se usen en el ensayo del jueves 1 de marzo, en el general y en las tres noches de espectáculo a partir del sábado 3. Sin embargo, es probable que estos plazos no se cumplan o que los equipos sean menos.





"Venimos luchando con este desafío desde hace meses, porque primero necesitamos la autorización de la ANAC y después innumerables papeles. No es fácil porque es algo que no se ha hecho nunca. Estamos totalmente lanzados artísticamente a hacerlo. Ahora lo que pedimos es que se tenga consideración por lo que es nuevo. Nunca está dicha la última palabra y tenemos la expectativa de que vamos a trabajar con los drones", dijo Rúpolo al ser consultada sobre este tema durante la noche del primer ensayo general.





De acuerdo con lo que les informaron a los técnicos de la Fiesta, si los drones son aprobados para salir a escena habrá 2 asistentes técnicos, 16 pilotos y 4 coordinadores de vuelo con drones vigías que supervisarán desde el aire la posición de todos los equipos. Usarán luminarias LED para simular galaxias, constelaciones, estrellas fugaces, la Cruz del Sur y diversas formas móviles realizadas en un plano superior. Aparecerán cinco veces en cuatro cuadros.