Se los acusa de haber adquirido inmuebles o propiedades cuyos valores no podrían justificar con sus ingresos, de haber simulado contrataciones que no existieron e incluso de haber incurrido en contrataciones ilegales. Fueron funcionarios en las dos gestiones anteriores y uno de ellos hasta atravesó varios mandatos como intendente, pero aunque suene increíble, y pese a las imputaciones de hechos que rozan la corrupción, hay quienes siguen hoy ocupando algún cargo en el Estado mendocino al que se los acusa de perjudicar.







Varias de las causas que los tienen como imputados podrían llegar a juicio después de la feria judicial y tras la condena que sufrió el ex intendente de Santa Rosa Sergio Salgado, no son pocos los que pierden el sueño pensando en que podrían seguir sus pasos. Sobre ellos hay hoy dos lupas: la penal, en manos de los fiscales de Delitos Económicos, y la que pueda poner la recientemente creada Oficina de Ética Pública, que sería una versión mendocina de la Oficina Anticorrupción nacional.







Al banquillo de los acusados podrían disputárselo en breve el ex intendente de Guaymallén Luis Lobos y ex el ministro de salud Matías Roby, imputado por fraude a la administración pública, acusado de faltar 171 días sin justificación a su trabajo en el Centro de Medicina Preventiva Emilio Coni, cuya causa ya fue elevada a juicio.





Muy cerca de Lobos, casi disputándole el puesto, se ubica el ex intendente de Malargüe (entre 2011 y 2015) y actual senador provincial del justicialismo Juan Agulles. Al sureño se lo imputó por fraude a la administración pública, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de poder y estafa a la administración pública. Se lo acusa de haber contratado para hacer una obra a una empresa que iba a proveer las maquinarias, pero luego se descubrió que no sólo no tenía maquinarias, sino que el domicilio que había declarado era una vivienda particular. Un arrepentido habría contado que el dinero que no se destinó a las obras, se habría desviado a la campaña de Agulles.





Otro de los imputados por la Justicia que sigue percibiendo su sueldo en el Estado es el ex ministro de Hacienda y Agroindustria y ex titular de OSEP Marcelo Costa.









Francisco Pérez está acusado de enriquecimiento ilícito, causa que inició el bloque radical del Senado y en la que se lo investiga por la compra de un departamento, un auto de alta gama y la adquisición de una cochera. A eso, según trascendió, se le podrían sumar bienes que el ex mandatario tendría en el exterior.





También se lo imputó de incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa de prórroga irregular de contratos petroleros. Por esta causa, que compartía con los ex funcionarios Marcos Zandomeni, ex ministro de Energía; Pedro Sánchez, ex director de Petróleo, y Walter Vázquez, ex subsecretario de Hidrocarburos, fue sobreseído, pero esta decisión del juez David Mangiafico fue apelada.





Las acusaciones contra ex ministros de Pérez no se agotan en Matías Roby. Junto con él figuran como imputados en la Justicia la ex ministra de Cultura Marizul Ibáñez, acusada de malversación de caudales e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, por hacer contrataciones bajo la modalidad de trabajos eventuales en el Le Parc a personas que cumplían tareas administrativas en otras áreas. En esa causa figura también un funcionario suyo, Flavio Riquelme, acusado de falsedad ideológica.







A la lista se suman los ex ministros de Transporte Diego Martínez Palau y Pablo Rousseau, imputados de enriquecimiento ilícito tras una acusación que indica que adquirieron propiedades en el Valle de Uco que no podrían justificar. También se lo acusó al padre de Rousseau, a cuyo nombre estarían esas propiedades, de partícipe.







Entre los ex jefes comunales que podrían seguir los pasos de Salgado también aparece el ex intendente de Tupungato Joaquín Rodríguez, acusado por su sucesor, Gustavo Soto, de cometer irregularidades en la construcción de viviendas. Esa acusación le valió la imputación de defraudación a la administración pública, causa que se investiga en el Valle de Uco.







Por su lado, el ex jefe comunal guaymallino y varios de sus funcionarios, entre los que está su esposa, Claudia Sgró, comparten cinco imputaciones: fraude a la administración pública, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, administración infiel y fraude en la contratación de una empresa de asfalto. Con todas esas causas podría decirse que Lobos se lleva el podio. Una de ellas sería elevada a juicio en breve, según corroboró Diario UNO.Costa actualmente es concejal del bloque justicialista de Godoy Cruz , y está imputado en el expediente 20.885/16 por fraude a la administración pública por varios casos de empleados de la obra social que estaban adscriptos a otras reparticiones y seguían cobrando un incentivo de OSEP.Los pesquisas de la Justicia están también detrás de los movimientos económicos del ex intendente de Luján de Cuyo Carlos López Puelles. El ex jefe comunal esta acusado de peculado, por el estado en que dejó el parque automotor de Luján: de 132 vehículos, 95 estaban fuera de servicio. También se lo acusa de enriquecimiento ilícito, pero esta causa en particular está en etapa de investigación, y se le podrían sumar en breve algunas pruebas.