Stolbizer volvió a cuestionar la confrontación entre "macristas y kirchneristas"

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, afirmó que "la confrontación entre macristas y kirchneristas ha sido negocio para ellos" y volvió a calificar de "buena" su relación con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.



"Mi relación con Massa es buena. Las alianzas electorales son, desde lo formal y por la disposición de la ley, coyunturales y destinadas a los tiempos electorales. Tenemos una coincidencia importante sobre cuál debe ser el rol de la oposición", insisió Stolbizer.



En declaraciones al diario rosarino La Capital, la exdiputada evaluó que es "necesario que la Argentina tenga una buena oposición porque eso obliga al Gobierno a hacer mejor las cosas" y que "no es lo que ocurre cuando sólo el kirchnerismo es visualizado como oposición".



Advirtió en ese contexto que "el GEN nada tiene que ver con los movimientos que hacen algunos sectores del peronismo" y subrayó: "No creo en la unificación de un peronismo que hace más de 15 años que no concurre unido a una elección y tampoco volverá a hacerlo el año que viene".



"Hay muchos peronistas en Cambiemos, junto a (Mauricio) Macri y a (María Eugenia) Vidal, y no van a abandonar ese lugar para ir detrás de Menéndez o de Máximo Kirchner. Massa quiere participar de un frente más amplio con sectores progresistas. No quiere volver al pasado", dijo.



Sobre los encuentros que mantuvo con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el diputado Martín Lousteau y el dirigente radical Raúl Alfonsín, destacó que se trata de sectores con "visiones comunes".



"Una reunión necesaria para conversar sobre el país y también sobre el rol del progresismo, la crisis de nuestro espacio de pensamiento y la necesidad de dar a la centroizquierda un mayor espacio de representación para participar de un sistema de alternancia frente a un gobierno de centroderecha. No hemos hablado de conformar un frente, no estamos pensando en cuestiones electorales", aclaró.