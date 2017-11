El cantante mexicano Cristian Castro interpretará los temas más memorables de Sandro, un show que definió como una osadía y que estrenará en Buenos Aires antes de embarcarse en una gira nacional e internacional.





Su nuevo espectáculo, titulado "Como lo hice yo, la historia de un ídolo" es un tributo al considerado como el 'Elvis Presley argentino', con el que recorrerá diferentes países de América Latina y Estados Unidos, y que se estrenará durante los próximos 27, 28 y 29 en nuestro país.





El cantante reveló que fue Martín Bossi quien le dio algunos consejos para componer el personaje de Sandro: "Me he acercado a Bossi para que me de unos tips sobre Sandro. Como buen gitano que es, me dio algunas posturas... Yo no quiero imitar a Sandro, quiero cantar como él cantaba sus canciones. Pero quiero ser yo quien se meta en sus canciones para poder entregarles más sobre él. Yo estoy seguro de que nadie quiere que imite a Sandro, todo lo contrario y es mejor que lo haga como soy yo con las líneas de Sandro. Con Bossi estoy trabajando algunas posturas de micrófono o movimiento de pelvis..."





Bossi contó como fue el contacto que tuvo con Castro: "Cristian vino al teatro a ver Bossi Master Show y estuvimos charlando largo y tendido sobre Sandro, un personaje que amamos mucho. Yo lo hice mucho tiempo en teatro y tuvimos contando historias, él no hace imitación sino que hará una interpretación hermosa... Cristian es uno de los grandes cantantes de Latinoamérica y del mundo y quedamos en contacto para antes de sus shows seguir aportando algunas cuestiones del mundo Sandro".





"Espero que en estos días me llame y podamos tomar unos mates... No tengo dudas de que hará un trabajo maravilloso. Interpretar la obra de Sandro siendo un cantante tan genial como lo es él, es un honor. Es un honor que un mexicano homenajeé a Sandro", finalizó el humorista.