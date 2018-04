La dirigente opositora Margarita Stolbizer puso en duda "las capacidades" de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri "para gobernar la Argentina".



"Hay pocos funcionarios que sean parecidos al resto de los argentinos. No hay un médico, un abogado, un obrero, un maestro, nada. Son todos empresarios que tienen plata desde chicos. Esos son los que nos gobiernan. Realmente comienzo a dudar sobre si tienen las capacidades que se necesitan para gobernar la Argentina", afirmó Stolbizer.



En declaraciones a FM La Patriada se quejó de que "ni siquiera los propios ministros confían en este país: en el caso de (Juan José) Aranguren o (Nicolás) Dujovne son los que deben convencer a los otros de que vengan a invertir en la Argentina" .



"¿Cómo hacen para decirle a otro que confíen si ellos no lo hacen?Tenemos complicaciones importantes si ellos mismos no confían en el país que gobiernan", señaló.



Además, sostuvo: "En cuanto a la gestión de Macri, no soy parte de los desilusionados porque nunca me ilusioné. Las cosas que estoy diciendo no son distintas a las que dije en la campaña.



Yo estaba compitiendo con gente que no podía ni siquiera explicar su propia delcaración jurada".



"Lo que vemos ahora de los ministros, no es distinto a lo que se veía antes del macrismo. Este Gobierno cumplió con algo que muchos estaban buscando: terminar con el kirchnerismo, un gobierno que hizo mucho daño como la corrupción, la pobreza, el aislamiento", evaluó.



Pero señaló que "lo peor que hizo el kirchnerismo fue que ganara Macri" y señaló: "Ahora, este Gobierno también está haciendo demasiado daño. Entre toda la herencia del kirchnerismo, tenemos a Macri".