Para Stolbizer, el peronismo no volverá a la unidad

La dirigente del GEN Margarita Stolbizer consideró que el peronismo "nunca va a volver a ser una unidad" y que "hay más de especulación interesada que certezas" en los rumores que indican una convergencia entre dirigentes de ese corte ideológico, que incluyen a su aliado político Sergio Massa





En una entrevista concedida a un portal, en la que no se refirió explícitamente a su ex socio electoral, la ex diputada indicó que cuando se habla de una gran interna que podría agrupar a todo el peronismo "hay más de especulación interesada, sobre todo de los que tratan de instalar esto, que de real".





"El peronismo nunca va a volver a ser una unidad y yo siento que intentar reflotar eso es intentar volver al pasado", afirmó Stolbizer, al agregar que "hace quince años que no va unido a una elección y no va a volver a ir unido nunca".





Asimismo, indicó que el liderazgo de la senadora Cristina Kirchner "se va a ir licuando". Sin embargo, aclaró: "Yo veo que en el peronismo los que disputan ese remplazo del liderazgo están mucho más inclinados a la derecha de lo que podría estar ella o de lo que a mí me gustaría".