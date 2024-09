Los mejores lugares económicos para ir de compras en Miami

2. Sawgrass Mills

Aunque no está en Miami propiamente dicho, Sawgrass Mills, ubicado en Sunrise, a unos 40 minutos en coche del centro de Miami, es un destino imperdible para los cazadores de ofertas. Es el outlet más grande de Florida y cuenta con más de 350 tiendas, incluyendo marcas de lujo a precios reducidos. Si estás buscando ahorrar en marcas como Gucci, Prada o Burberry, Sawgrass Mills es el lugar ideal.

sawgrass mills.jpg El famoso outlet de Miami

3. Lincoln Road Mall

Para una experiencia de compras al aire libre sin romper el banco, Lincoln Road Mall es una excelente opción. Esta calle peatonal en el corazón de South Beach ofrece una mezcla de tiendas independientes y cadenas internacionales. Aunque algunos comercios pueden ser más caros, encontrarás varias boutiques y tiendas vintage con precios accesibles. Además, la zona está repleta de cafés y restaurantes donde puedes disfrutar de una comida sin gastar demasiado.

lincoln road mall.jpg

4. The Falls

The Falls, ubicado en el sur de Miami, es un centro comercial al aire libre con una atmósfera relajada y precios competitivos. Las tiendas de outlet y los minoristas como Nordstrom Rack y Saks Off Fifth ofrecen descuentos en ropa, calzado y accesorios. El entorno al aire libre y el diseño del centro comercial hacen que sea un lugar agradable para pasear mientras buscas ofertas.

5. Goodwill y otros tiendas de segunda mano

Si buscas verdaderas gangas, no puedes olvidar las tiendas de segunda mano como Goodwill y Salvation Army. Miami cuenta con varias de estas tiendas de compras donde puedes encontrar ropa, muebles y objetos diversos a precios muy bajos. Es una excelente opción para quienes disfrutan de la búsqueda y el reciclaje de tesoros escondidos.