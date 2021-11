Lo que no podemos obviar: a Alberto le quedan 2 años

Eso de que los postulantes proyecten a dos años vista es algo que pueden permitirse los políticos de países aburridos y estables, pero no los de esta nación que nos contiene, donde no sabemos qué va pasar el inminente lunes 15 de noviembre en el frente partidario que gobierna la república y en el cual se jactan, por ejemplo, de que no es necesario tener un plan económico.