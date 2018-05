Llega la segunda temporada de la serie "This is Us"

La segunda temporada de "This is Us", serie dramática familiar sobre tres hermanos y los pequeños eventos y conexiones que comparten las personas que transforman las vidas de forma imprevisible, estará disponible completa desde este miércoles en el acceso premium de la app de Fox.

Galardonada con premios Emmy y Globo de Oro, el éxito de la serie es una rareza en el panorama televisivo actual.

En una época en la que las series mejor consideradas provienen de las plataformas de streaming y de los canales premium de cable, privilegian temporadas cortas, exploran temáticas innovadoras y desarrollan estéticas cinematográficas, "This is Us" triunfa con una propuesta aferrada al estilo de la TV de hace una década.

El programa creado por Dan Fogelman se emite originalmente por la cadena NBC y es el único programa de un canal de aire que hace dos años compite por los premios a mejor drama con alabados éxitos como "The Handmaid's Tale" o "The Crown".

Sus dos temporadas de 18 episodios de 42 minutos cada uno, con una tercera en producción, y una temática más relacionada con el género del melodrama, permiten poner en duda la mentada muerte de las ficciones en la televisión tradicional en base a sus nada despreciables 10 millones de televidentes semanales en Estados Unidos.

Claro que el relato construido en presente con diferentes flashbacks ubicados varias décadas en el pasado, y la calidad del maquillaje y la ambientación que ello supone, junto con un elenco sin grandes estrellas pero muy sólido contribuye a que "This is Us" se destaque en un medio que produce casi 500 series por año.

Situada un año después del comienzo de la primera temporada, la segunda entrega de "This is Us" inicia con el festejo de cumpleaños número 37 de los hermanos Randall (Sterling K. Brown), Kate (Chrissy Metz) y Kevin (Justin Hartley).

Cada uno atraviesa momentos importantes de sus vidas: Randall discute con su esposa Beth (Susan Kelechi Watson) un cambio que promete impactar a toda la familia, mientras Kate vuelve a seguir una nueva vieja pasión.

Por otro lado, Kevin intenta equilibrar las demandas de Hollywood con su vida amorosa.