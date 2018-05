Â¡Les robaron!

Tomasito y Guido S√ľller fueron v√≠ctimas de un robo en su fiesta de casamiento: les sacaron toda la plata de la luna de miel que hab√≠an juntado como regalo de los invitados.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Tomasito quien contó lo que pasó con mucha angustia.

"Un baj√≥n. Nunca pens√© que iba a pasar esto. Todos nos dicen que hicimos p√ļblico lo de la urna en la fiesta y la verdad que era una alcanc√≠a estampada, no era una caja fuerte ni nada de eso. Se levantaba un ganchito y listo, se abr√≠a lo m√°s bien", explic√≥.

"Nos fuimos al programa de Pampita durante la fiesta y cuando volvimos no había nadie. La alcancía había quedado en el bolso y me di cuenta cuando llegué a casa. No había nada, había un sobre sin plata encima", comentó el mediático.

Y cerró sobre el tema: "Todos dicen que pusieron plata. Nos dimos cuenta acá cuando volvimos. Tenía la ropa en el bolso. Sospecho de una amiga de Guido pero yo no la vi sacando nada. Para mí fue ella, pero tampoco quiero echarle la culpa porque no lo sé".

