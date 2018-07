Ladrones robaron en la casa de un reconocido periodista deportivo de Grupo América

Un reconocido periodista deportivo de Grupo América sufrió un violento robo en su casa de Las Heras, donde delincuentes revolvieron todas sus pertenencias en búsqueda de elementos de valor. Por el hecho no hay detenidos.



Se trata de Franco Ballabriga, reconocido periodista de Ovación, y quien además está en el programa Fórmula Ovación, de Radio Nihuil, y en el Noticiero Central, de Canal 7.



El robo ocurrió en el barrio Cementista I, de Las Heras, durante el martes en la tarde, cuando no había nadie en la casa.





robo cementista2.jpg

Los ladrones entraron por la parte de atrás de la vivienda y con el tiempo a su favor revolvieron todo lo que encontraron a su paso.



Le robaron dinero, perfumes, otros elementos y una computadora donde tenía valiosísimo material de su trabajo.



La Policía trabajó en el lugar, pero no encontraron pistas para identificar a los bandidos.



Con total impotencia y dolor, Franco Ballabriga se expresó por Facebooc, donde publicó: "Llegar y encontrar tu casa así no tiene precio. Claro que no tiene precio, teniendo en cuenta que tu vida vale mucho más que todo lo que te pueden haber robado y que estás integro, que seguís viviendo y sin ningún rasguño. Porque todo lo material nunca alcanzará a equiparar lo que significa estar vivo.



Es que no queda más que agradecer estar vivo, porque lamentablemente es así, porque ya no sos dueño ni de tus pequeñas cosas. Ni siquiera de la seguridad e intimidad de tu propio hogar.



Hoy nos tocó a nosotros. Cómo ya les tocó y, lamentablemente, les tocará a otros. Porque sencillamente así vivimos.



Me molesta y me duele el ultrajo y la impotencia se hace insuperable. Pero bueno, no me queda otra que aceptarlo.



Los amigos y la familia son los sostenes en momentos como estos. Y como siempre digo, nadie esta exento. Aunque no se lo deseo a nadie justamente.



Eso sí. De ahora en más exijo respuestas de quienes corresponde que me las den. Y no voy a parar hasta tenerlas. Estamos bien y, como siempre, veo el vaso medio lleno".