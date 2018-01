Habrá un gran puente para llegar a la Rotonda del Avión

La obra de refuncionalización de la Costanera es, sin dudas, una de las más importantes que se anunciaron durante el 2017. Allí se prepara un cambio radical que comprenderá, entre otras novedades, la modificación del trazado en los metros previos a la Rotonda del Avión. Sin embargo, a pesar de las intenciones de comenzar los trabajos en diciembre del año pasado, todo se demoró y aún no hay fecha de inicio.



Sin dudas es una de las obras más y menos esperadas al mismo tiempo. Más, tanto por el Gobierno de Mendoza como por los automovilistas, porque las mejoras prometidas harán de la Costanera un corredor de primer nivel, y menos, porque mientras duren los trabajos será un sitio más que complicado por el que transitar.



En setiembre de 2017, las autoridades de Vialidad provincial anunciaron a Diario UNO que estaba listo el proyecto para licitar y que el objetivo era comenzar con los trabajos en diciembre, para evitar el caos vehicular lo máximo posible antes de que vuelvan a comenzar las clases.



Sin embargo, y a pesar de que la licitación se hizo en octubre tal como estaba previsto, la obra de U$S15 millones, que será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), todavía no comenzó.



Desde Vialidad informaron ahora que todavía no hay una fecha concreta para que comiencen los trabajos en el tramo desde la calle Brasil hasta la Rotonda del Avión, pero que será durante el primer semestre del año.





rotonda avion.jpg

Uno de los aspectos destacados del proyecto es el de refuncionalización de la Rotonda del Avión. Aunque en un principio se dijo que podrían moverla hacia el este para que coincidiera con la llegada de los vehículos que van hacia Las Heras, finalmente eso no ocurrirá y lo que se hará es un enorme puente por encima del canal Cacique Guaymallén Serán aproximadamente 70 metros en diagonal por sobre el canal, por lo que la traza llegará directamente hacia la rotonda y lo que se modificará es el ingreso de quienes circulan por el carril Mathus Hoyos.Los que no notarán modificaciones son los que llegan desde el norte y se dirigen hacia la ciudad o continúan hacia Guaymallén o Godoy Cruz , ya que esa parte seguirá de la misma manera."Es la parte más difícil de la obra porque necesitamos que el canal siga escurriendo agua de la misma manera, por lo que además de construir el nuevo puente tendremos que ensanchar un sector del canal, que recupere lo que se pierda por la contención de la traza nueva", explicó el coordinador técnico de Vialidad, José Luis Expósito.Uno de los aspectos fundamentales que toda nueva obra tiene que tener en Mendoza son ciclovías, y la de Costanera no será la excepción. Dentro del proyecto se destaca la construcción de 4.5 kilómetros que acompañen el recorrido desde la calle Brasil hasta la rotonda del avión.Ese nuevo trazado servirá para conectar a Godoy Cruz, Capital, Las Heras y Guaymallén, y es muy esperado por todos los municipios, ya que también está dentro de los planes de la gran red de ciclovías proyectada por el Unicipio.Además, pensando en la conectividad, está proyectada para el Parque O'Higgins (que está siendo remodelado por la Ciudad de Mendoza) una ciclovía que lo cruce de principio a fin, y que algún sector de la misma se conecte con otra que llegue hasta el centro.Otro aspecto positivo es que en la Terminal, cuya obra de remodelación debería comenzar en las próximas semanas, también está previsto que haya un espacio de guarda de bicicletas, para que los usuarios puedan disponer de las mismas cuando las necesiten.