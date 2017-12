Y contó cómo fueron esos primeros instantes con su hijo en brazos, momento que nunca olvidará.

"No llegué a dormir ni 2 horas por la excitación. Cuando volví me esperaba una mala noticia: ‘Ni bien te fuiste tu bebé empeoró’. Lo alcé, lo puse sobre mi pecho e inmediatamente los valores se normalizaron. Intuí su angustia y me prometí: ‘Nunca más me voy a separarme de él'", expresó el animador.





"Quiero bendecir a Mirko en el Vaticano", señaló.