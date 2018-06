La novela más reciente de Stephen King será una serie

En los últimos años, las novelas de Stephen King están viendo su adaptación a distintos formatos: "Mr Mercedes" -que volverá este invierno- "Castle Rock" -que debuta el 25 de julio en Hulu-, así como "It" -que ya está trabajando en su secuela- sean quizás los más llamativos. Ahora le ha llegado el turno a "The Outsider", su obra más reciente, que está siendo desarrollada actualmente.





Richard Price ("The Wire", "The Night Of"), junto con Jack Bender y Marty Bowen, los productores de Mr Mercedes, se está encargando de llevar esta historia llena de crimen e intriga a la pequeña pantalla, en una serie que constará de diez episodios, según informó ComicBook.





"The Outsider" gira en torno al cadáver de un niño de once de años que aparece con signos de haber sido violado. Tanto las pruebas como los testigos apuntan a Terry Maitland, uno de los ciudadanos más populares de la ciudad. Él, que trabaja en la escuela como entrenador y profesor de inglés es, además, padre de dos niñas. Sin embargo, a pesar de que Maitland cuenta con una coartada, el caso parece sólido.





Según reza la sinopsis oficial: "A medida que la investigación se expande y comienzan a surgir respuestas espeluznantes, la historia de King se pone en marcha, generando una fuerte tensión y un suspense casi insoportable. Terry Maitland parece un buen tipo, pero ¿está usando otra cara? Cuando llegue la respuesta, te sorprenderá como solo Stephen King puede".