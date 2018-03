La nominación al Oscar refleja escasez de mujeres en la "industria"

Los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hicieron historia este año cuando nominaron a Rachel Morrison en el rubro de mejor cinematografía, la primera mujer en ser reconocida en los 90 años de la organización.





Greta Gerwig también está postulada a mejor director, la quinta mujer en ser nominada en esta categoría en la historia de los premios Oscar . Sin embargo, en casi todas las demás categorías, los postulados son mayormente hombres.





No hay ni una candidata en tres de las 24 categorías.





Aparte de las categorías de actuación, el 77% de los postulados este año son hombres, de acuerdo con un estudio reciente del Centro de Medios sobre Mujeres. Y debido a que la Academia solo puede premiar filmes que han salido en cines, la disparidad basada en género entre los postulados a los Oscar es un reflejo de la baja representación de mujeres en Hollywood.





Los nominados a los Oscar están alineados con las actuales estadísticas laborales, dijo la presidenta del Centro de Medios sobre Mujeres, Julie Burton. Según la edición más reciente del Estudio sobre Mujeres en Televisión y Cine producido anualmente por la Universidad Estatal de San Diego, las mujeres representaron apenas 3% de los compositores y 8% de los supervisores de edición de sonido. Este año no hay candidatas en los rubros de mejor banda sonora o efectos visuales. Solo hay una mujer, Mary H. Ellis, entre los 25 nominados en dos categorías de sonido.





"En Hollywood, en cada nivel de toma de decisión, hay muchos más hombres tomando decisiones, cerrando acuerdos, y contratando y despidiendo, que mujeres, y este desbalance de poder se refleja en la brecha laboral y de género en las nominaciones", dijo Burton. "Las mujeres no pueden atravesar la puerta, y si no pueden pasar por la puerta, no pueden ser reconocidas y premiadas por su excelencia e influencia".





Y debido a que los que hacen las películas influyen lo que aparece en pantalla, la escasez de mujeres en todas las áreas de cinematografía significa que las "voces y perspectivas masculinas son mayormente responsables de lo que aparece en pantalla", agregó.





La jefa de la Academia, Dawn Hudson, dijo que la organización que entrega los Oscar ha tratado activamente de diversificar su membresía en los últimos años. Ha prometido duplicar la cantidad de miembros femeninas y gente de color para el 2020, y agregó que la cantidad de mujeres en su junta se ha triplicado con creces desde el 2011.