Kiss hará una extensa gira a partir del 2019

En abril pasado, el músico de Kiss Paul Stanley esbozó que la banda esperaba embarcarse en nueva gira mundial, pero no entró en más detalles.





Sus palabras quedaron ahí hasta esta semana, cuando el cantante Gene Simmons hizo un anuncio más concreto: Kiss volverá a recorrer el mundo con una gira que se extenderá nada menos que por tres años.





Entrevistado por el diario sueco Expressen, el artista reveló que la banda iniciará este extenso tour en enero de 2019, siendo la "gira más espectacular" que hayan hecho. Y agregó algo crucial: que este tour abarcará "todos los continentes", aunque "exactamente dónde, no puedo decírtelo ahora", declaró.





En febrero pasado se supo que la banda, a través de la compañía Kiss Catalog, había adquirido los derechos de una frase: The End Of The Road, lo que se especuló, sería una gira de despedida.





Según se filtró, ésta sería usada para "Servicios de entretenimiento, concretamente, actuaciones en vivo de una banda musical", indicaron los documentos de propiedad. Y si bien la banda confirmó que dicha compañía había inscrito esta frase, negaron que este fuera el nombre de su último tour.





"Siempre se ha hablado, con cada gira, de que esta es la última vez", declaró Simmons por entonces, cuando surgieron las especulaciones. "Permítanme decirlo sin rodeos: un día vamos a parar y hacer el último espectáculo. No sé cuándo sea eso", agregó el músico.





Stanley, en tanto, explicó: "Pensé que era un nombre fabuloso, y me sorprendió que nadie lo hubiera usado antes. Quería asegurarme de que cuando lo usáramos, imaginé que existiera un tiempo en el que lo hiciéramos, quería estar seguro de que lo teníamos y que fuera nuestro".