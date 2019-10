El detenido empresario Lázaro Báez se negó este miércoles a ser trasladado desde la cárcel para ser indagado en el juicio que se le sigue por presunto lavado de dinero y logró postegar el trámite hasta el miércoles próximo, en tanto el arrepentido Leonardo Fariña reiteró que siempre recibió órdenes del dueño de "Austral Construcciones".

Báez pidió declarar por primera vez desde el inicio del juicio que se le sigue junto a sus cuatro hijos y otros procesados, y el trámite estaba previsto para esta audiencia ante el Tribunal Oral Federal 4.

Pero finalmente se negó a ser trasladado desde la cárcel de Ezeiza a los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, y al inicio de la audiencia su defensora, Elizabeth Gasaro, pidió una postergación, que fue concedida para el miércoles próximo.

Sin embargo, el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, advirtió que la ausencia de Báez al juicio en la jornada "no estaba justificada", que la indagatoria estaba programada y que el hecho de que falte la declaración de tres testigos -dos de ellos por videoconferencia desde Suiza- no obstaculiza el trámite.

En el último tramo del debate oral previo al inicio de los alegatos, la defensa de uno de los hijos de Báez, Leandro, informó que el joven desistió de ampliar su indagatoria.

Fariña ratificó sus dichos

Luego fue el turno del imputado colaborador Fariña, quien ya prestó declaración indagatoria a lo largo del debate iniciado hace un año, y ahora ratificó que todas las órdenes para maniobras ilegales las recibió de Báez.

"Esperaba ansioso que declare hoy", dijo Fariña sobre el empresario. "Las órdenes las daba siempre Lázaro, nunca una decisión trascendió al señor Lázaro Báez".

Ademas, reiteró que para él hubo maniobras de lavado por 265 millones de dólares y que en persona intervino en la primera parte de la compra de una financiera, SGI -conocida como "la Rosadita" en Puerto Madero, por tres millones de euros, y también del campo Entrevero, en Uruguay, para Báez.

Además hizo un repaso de los negocios a los que se dedicaba en esa época.

"Me habían propuesto un negocio con un vino que llevara como nombre la famosa frase de mi ex esposa 'lo dejo a tu criterio'", recordó por ejemplo en alusión a su ex pareja, la modelo Karina Jelinek.

Según dijo, esa oferta la recibió mientras negociaba la compra de un campo en Mendoza para Báez.

Fariña negó haber ido alguna vez al aeropuerto de San Fernando a buscar dinero ni haberlo trasladado a esa financiera, aunque sí dijo que retiró fondos de allí para esas operaciones.

También cuestionó los dichos del empresario, negó haberlo visto sólo dos veces en su vida, en un tenso diálogo con las dos actuales abogadas de Báez, Gasaro y Tatiano Terzano.

Fariña apuntó contra ambas por la denuncia presentada en la justicia de Dolores sobre una presunta manipulación de sus dichos como arrepentido.

"Su cliente, el señor Báez, dijo que me vio dos veces en su vida. Primero no coincide para nada con mis vuelos a Río Gallegos. Me dio una flota de I phones encriptados para laburar", dijo.

El arrepentido sostuvo que "pasaba mucho tiempo con Lázaro, conocía los papeles de la empresa, hubo casi 30 millones de dólares expatriados, compra de propiedades".

En la jornada también se preveía la indagatoria del ex dueño de SGI Federico Elaskar, pero su abogado, José Manuel Ubeira, explicó que sufrió un accidente: "Hubo que darle 40 puntos en una pierna", y tiene un pronóstico de larga recuperación, informó .

Tampoco concretó su indagatoria el detenido ex abogado de Báez, Jorge Chueco, porque en la cárcel no se le permitió el acceso a una computadora para repasar la causa, algo que tramitará el Tribunal en los próximos días.