Despegaron a Méndez del femicido de Florencia

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos detalló por qué liberaron a Micaela Méndez (27) luego de haber sido imputada por el femicidio de Florencia Romano. Explicó que no hay ninguna prueba en su contra, y comprobaron que no estuvo en el momento del crimen. Su ex pareja, Pablo Arancibia, continúa preso e imputado.