Jennifer Lawrence se ha labrado fama de bromista desde su primera presentación ante los medios. A pesar de ser una de las actrices más conocidas de Hollywood, Lawrence no deja de lado su cercanía y su vis cómica al enfrentarse a los periodistas. Por eso, hay muchos que han visto en sus últimas declaraciones con «The Sun» una broma más.





«No suelo mantener relaciones sexuales porque tengo fobia a los gérmenes», explicó la actriz en una entrevista para el diario «The Sun». Unas declaraciones hechas durante la promoción de su última película, «Gorrión Rojo», en la que interpreta a una sexy espía rusa.





Según Lawrence, incluso un apretón de manos es un reto para ella. «Hablo mucho, lo sé, pero si repaso mi pasado sexual, solo he intimado con novios serios. Y siempre después de que se hayan hecho un examen para demostrarme que no portan ninguna enfermedad de transmisión sexual. Es muy peligroso», insiste la actriz, quien ha mantenido largos noviazgos con Darren Aranofsky, Nicholas Hoult y Chris Martin, líder de Coldplay.





Con todo, la intérprete reconoce que lleva soltera «demasiado tiempo para aguantarlo». «Me gustaría tener una relación, no es fácil estar sola. Y no es fácil para una mujer como yo», asegura al tabloide británico. Si Jennifer se burla de todos nosotros una vez más o no, se sabrá con el tiempo.





Fuente: ABC.es