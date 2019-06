Horóscopo: ¿Qué tan dramático o dramática sos según tu signo?

Toda persona es diferente cuándo lo afecta algo. Algunos son reservados, otros sienten la necesidad de mostrar su sufrimiento y su drama. En mucho de esto tiene que ver el signo.

¿Vos que tan dramático o dramática sos?

Aries

A Aries no se le dificulta iniciar un drama incluso ante una situación pequeña y simple. Para calmarse necesitará un poco de espacio. En medio del drama no se preocupará por quienes le rodeen. Por suerte, el drama de Aries también tiene su parte buena y es que es momentáneo. Odia con todas sus fuerzas que haya alguien a su lado intentando calmarle porque lo único que va a hacer es ponerle más nervioso.

Tauro

Tauro tiene mucha paciencia, pero no es infinita y si Tauro hace un drama es porque ya no puede más. A Tauro no le gustan los dramas e intenta evitarlos siempre que puede. Cuando pierde los nervios y se deja llevar por eso, parece que el mundo se le va a caer encima. Para un taurino por fuera todo parece ok, pero por dentro, de verdad desearía romper algo. El drama puede durar varios días en la mente de Tauro, pero una vez que lo exterioriza, todo cambia de rumbo.

Géminis

Cuando Géminis tiene drama, se para el mundo, solo existe Géminis y nadie más. Le da igual lo que le digan los demás. Géminis necesita expresarse y lo hace mediante su don de la palabra. Puede soltar cualquier barbaridad que nadie se podría llegar a imaginar. Ni siquiera piensa qué va a decir y luego pasa lo que pasa, que dice algo y se arrepiente de ello.

Cáncer

Siempre parece que Cáncer es un angelito recién bajado del cielo, pero cuando el drama llega a su vida se convierte en lo peor de lo peor. Cáncer nunca tiene miedo de ponerse en contacto con sus emociones, sean cuales sean. Tiene siempre las emociones a flor de piel. Por eso le afectan más de lo normal las cosas que le suceden y siempre hay algún que otro drama en su vida. Solamente se desahogará con las personas de su máxima confianza y ya está.

Leo

A Leo le gusta ser el centro de atención y necesita que su vida sea como una película dramática. Pero el verdadero drama de Leo sucede cuando no logra salirse con la suya o cuando le intentan llevar la contraria en algo en lo que cree que él/ella lleva la razón. Leo puede formar un mundo de cualquier cosa, pero luego ese drama se le pasa rápido. Tiene demasiado orgullo como para dejar que su nombre se ensucie por una tontería.

Marjan_Apostolovic

Virgo

Algo muy grave le tendría que pasar a Virgo para que forme el típico drama que cualquier otra persona haría. Es más de crearse un drama en su cabeza, pero jamás explotar. Es una persona muy analítica y le gusta evaluar bien todos los problemas en cuestión. Antes de actuar, piensa bastante bien cuáles serán las consecuencias. Le cuesta expresar mucho lo que siente y por eso prefiere guardarse el drama para sí mismo.

Libra

A Libra no le gusta que haya dramas en su vida, prefiere vivir una vida tranquila y monótona antes que una llena de problemas o de dramas. Y los evita siempre que puede, pero hay veces que hay problemas que son inevitables y tiene que enfrentarse a ellos. Como no está acostumbrado a esos problemas, parece que el mundo se le viene encima. Y lo peor de todo es que le cuesta mucho contárselo a los demás para que le ayuden.

Escorpio

Escorpio no es una persona de montar muchos dramas, pero como se le cruce el cable, es capaz de sacar los trapitos al sol de donde no se pueden sacar. Como tengas algún drama con Escorpio, es capaz de sacarte historia del pasado, del presente y del futuro. Sus sentimientos son super fuertes tanto para amar como para odiar y por eso hay que tener mucho cuidado cuando Escorpio tiene dramas en su vida.

Sagitario

Con lo positivo/a que suele ser normalmente, como se le crucen los cables al sagitariano, su vida parecerá como una obra de teatro. Como suceda algún problema en su vida, es capaz de llamar a todos sus amigos para contarles por todo lo que está pasando. Pierde los nervios en cualquier momento y es capaz de hacer cualquier cosa cuando el enfado se apodera de Sagitario. Como tiene muchas cosas en su vida, en seguida encontrará otra cosa mejor que hacer y adiós drama.

Capricornio

Capricornio es una persona que no quiere dramas en su vida y hará todo lo posible para evitarlos siempre. No pierde el tiempo dándole importancia a cosas que no merecen la pena. Tiene mucha paciencia y mucho aguante, pero hay cosas que nadie jamás aguantaría.

Acuario

Acuario escapa mucho de situaciones de drama y no parece ser el tipo de persona que se mete donde no le llaman. Igualmente no conviene provocarlo. Aunque parezca una persona calmada, en realidad se enoja rápido y es capaz de montar un espectáculo cuando las cosas no salen como él/ella quiere. Lo bueno de Acuario es cuando lo piensa en frío, se siente mal por haberse comportado así y siempre acaba pidiendo perdón.

Piscis

Es una persona con tantos sentimientos que son sus sentimientos los que causan la mayor parte de los dramas que suceden en su vida. Y cuando no los hay, Piscis se mete en los dramas de los demás.