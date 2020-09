Horóscopo de hoy, lunes 21 de septiembre para cada signo

Horóscopo de hoy: ARIES (21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL)



Para los de Aries la primavera es renovación y sabrán cómo sacarle el mejor provecho al día. A plantearse nuevas metas y disfrutar de todo lo que pueda comenzar: desafíos, amores, pareja, oportunidades económicas y salud.

Horóscopo de hoy: TAURO (20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO)



Atención taurinos. Este lunes no es un más, es el comienzo de la primavera, pero ustedes, tercos como pocos signos suelen serlo, no lo disfrutan. Aprovechen, se están negando la posibilidad de ser felices con cosas simples como la llegada de la estación que renueva el año.

Horóscopo de hoy: GÉMINIS (21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos: están de parabienes, siguen muy tranquilos en todos los aspectos de su vida: salud, economía, amistades, trabajo, pareja y familia. Todo se perfila muy bien para ustedes en este día y los venideros.

Horóscopo de hoy: CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Se merecen un descanso largo. Han trabajado muchísimo en estos últimos tiempos y es hora de darle al cuerpo un poco de relax, al igual que a la mente. No sean tontos, frenen a tiempo, recuperen energías y vuelvan con todo.

Horóscopo de hoy: LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Siguen los problemas económicos para los de Leo. Sin embargo, una ventanita para solucionar sus problemas se abrió este domingo. Pero van a tener que remar mucho para lograr cierta estabilidad.

Horóscopo de hoy: VIRGO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)



Siguen los bajones anímicos. A concentrarse con más fuerzas que nunca en las cosas positivas y hacer del optimismo una regla de oro. No se junten con las personas tóxicas que suelen arruinarles el día. No pueden hacerse cargo de todo.

Horóscopo de hoy: LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Un gran problema para el signo más equilibrado del horóscopo. Son días turbulentos y este lunes no será la excepción. La única forma de restablecer el orden es tener paciencia y tolerancia ante los problemas. Escuchen a los demás y traten de no imponer sus ideas.

Horóscopo de hoy: ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE)



Su entorno mejora en muchos aspectos y esto influirá directamente en su estado de ánimo de manera positiva. Si logra verlo, lo mantendrá el resto de la semana y multiplicará los días con buena onda.

Horóscopo de hoy: SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Aparecen algunos problemitas de salud en este día. Afortunadamente no se trata de nada grave. Pero no se descuiden, los cambios de estación suelen afectarlos con alergias, enfriamientos y dolores de huesos que deberían ser atendidos, en lo posible, por un profesional.

Horóscopo de hoy: CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO)



No se quede atrás. Es momento de acelerar, pero con claridad. Defina claramente cuál es su objetivo y vayan tras él. Pero si no lo tienen claro, perderán el norte y no llegarán a buen puerto. A pensar.

Horóscopo de hoy: ACUARIO (20 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



La ansiedad se apodera de los acuarianos en este lunes. Lo mejor será tratar de calmarse con alguna actividad que les agrade, tal vez física, donde puedan en el exterior o en el interior de sus casas.

Horóscopo de hoy: PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los de Piscis deben cuidarse este lunes con las comidas. Vienen de un fin de semana en el que se han dado algunos gustitos y ahora es momento de parar y darle un descanso a su barriguita.