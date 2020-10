Horóscopo de hoy para cada signo: domingo 4 de octubre

Horóscopo de hoy: ARIES (21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL)

horoscopo de hoy signos (2).jpg

En este día le conviene decir todo lo que tenga que decir, ya sea en el plano laboral o con su pareja. Habrá roses inevitables, dolorosos pero que resultarán muy positivos a la larga.

Horóscopo de hoy: TAURO (20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO)

horoscopo de hoy signos (11).jpg

La semana va tomando color y se perfila muy bien para el finde. Buenas noticias en el plano familiar, reencuentros y soluciones a problemas de larga data. El amor sigue dando vueltas por su vida, pero no se muestra fácilmente, ¡hay que estar atentos!

Horóscopo de hoy: GÉMINIS (21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

horoscopo de hoy signos (6).jpg

Buenas perspectivas con respecto a su salud. Aliméntese bien, no haga desarreglos y busque la oportunidad de hacerse esos controles médicos que hace mucho no se hace (se sabe que por estos días es difícil, pero no imposible).

Horóscopo de hoy: CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

horoscopo de hoy signos (3).jpg

Siguen los días tranquilos en el trabajo para los cangrejos. Hay que aprovechar mientras duran. No hay mucha mejoría en el plano amoroso, pero tampoco nada que pueda empeorar en este aspecto.

Horóscopo de hoy: LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

horoscopo de hoy signos (7).jpg

Los leones pueden conocer personas muy agradables y convenientes para levantar los ánimos. Se ven algunas perspectivas laborales, pero muy lejanas. Habrá que tener paciencia entonces. Sigan muy atentos a las oportunidades.

Horóscopo de hoy: VIRGO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)

horoscopo de hoy signos (12).jpg

Algunos problemas laborales pueden llegar a generar angustia. Actúe con filosofía. Evite las confrontaciones y mañana será otro día. No hay nada tan importante como para hacerse mala sangre. Cuide su salud.

Horóscopo de hoy: LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

horoscopo de hoy signos (8).jpg

Librianos tienen buenas perspectivas económicas. Sin embargo, será muy importante que cuiden su dinero y no se endeuden si no es estrictamente necesario. Los problemas familiares comienzan a resolverse con el paso del tiempo.

Horóscopo de hoy: ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE)

horoscopo de hoy signos (5).jpg

Escorpiones hoy deben ser muy cautos con su salud. Pero no pierdan su optimismo ni buena onda porque si lo hacen pueden resultar más complicados en este aspecto. Tómense las cosas con calma.

Horóscopo de hoy: SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

horoscopo de hoy signos (10).jpg

Algunas complicaciones en el plano familiar. Manéjelas con paciencia y logrará resolverlas fácilmente. El amor se presenta con buenas perspectivas, siga su instinto y momentos de felicidad llegarán antes de lo esperado.

Horóscopo de hoy: CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO)

horoscopo de hoy signos (4).jpg

Jornada mucho más calma que las que le han tocado vivir. siga buscando mejorar su autoestima en estos días complicados porque será de mucha ayuda. Todo tranquilo en el ámbito laboral. Aproveche.

Horóscopo de hoy: ACUARIO (20 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

horoscopo de hoy signos (1).jpg

Su economía sigue atravesando un momento duro. No se embarque en gastos innecesarios. Todo esfuerzo tiene su premio. Mejoras en el ámbito familiar. El amor sigue con perspectivas buenas.

Horóscopo de hoy: PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

horoscopo de hoy signos (9).jpg

Día difícil después de una semana de trabajo. No diga todo lo que tiene para decir, no es el momento. Aplaque sus impulsos para otra ocasión y no le dé importancia a cosas menores: su ánimo se lo agradecerá. En el amor estará más tranquilo.