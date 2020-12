Horóscopo de hoy 6 de diciembre para cada signo del zodiaco

Habituarse a observar la naturaleza. Quizás un día algo complicado con el entorno familiar. Tratar de medir los impulsos es un trabajo diario para los arianos. Sorpresa interesante que abre el panorama financiero. Expectativas hacia la semana.

Horóscopo de hoy TAURO (20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO)

Poder siempre decir la verdad de lo que se siente. Los taurinos saben bien cómo invertir el dinero y cómo administrarlo. Hoy sería un día de decisiones en el plano financiero a futuro. Clara decisión en los afectos. Momentos que marcarían los caminos.

Horóscopo de hoy GÉMINIS (21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Visión clara ante problema en la familia. Sabrán hoy tomar decisión para la armonía de todos. Los problemas financieros se vislumbran si gasta tanto de más, a cuidar el bolsillo.

Horóscopo de hoy CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Minimizar las emociones bruscas al máximo. Asumir que no siempre se tiene razón no sólo es justo sino que también aliviana la carga psíquico-emocional. Creerán en la persona que ama porque verán en los hechos que no les había mentido. Liberarse es crecer.

Horóscopo de hoy LEO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)

La conciencia de que las situaciones son temporales. Alivianar la carga emotiva que se le pone a los problemas hace bien incluso a las arterias. Ir al médico es deber no sólo por uno mismo sino por quienes nos quieren. Momento de decidir y seguir.

Horóscopo de hoy VIRGO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)

Nada duele para siempre con la misma intensidad. Sombras del pasado en un día melancólico para los virginianos que tienden a encerrarse. Salir a caminar a sentarse en una plaza y admirar la vida misma cómo nos muestra su crisol mágico.

Horóscopo de hoy LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Darse su lugar en el mundo, no postergarse. Día apto para encuentros, citas y salidas placenteras. Los librianos lucirán la primavera eterna de sus almas. Noticias que llegan de amigos muy queridos que les dan felicidad plena. Tan importante es valorar.

Horóscopo de hoy ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE)

Buscar tanto afuera como adentro de uno mismo. Luz excelsa para la máxima expresión intuitiva de estos nativos potentes con don natural aún sin quererlo. Estalla la emoción con alegría nueva que puede venir de la mano de un nuevo amor.

Horóscopo de hoy SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El cuerpo de los sagitarianos necesita ser cuidado con ejercicio. Hay gimnasia gratis e indiscutiblemente el caminar es la mejor opción. Interesante actitud ante las prioridades.

Horóscopo de hoy CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO)

Siempre hay una salida en todas las circunstancias que nos toque vivir. Las cabritas con ciertos aires enojosos que arrastran por cuestiones laborales, podrían cambiar la energía buscando una actividad nueva. La que sea que los entretenga. Valoración.

Horóscopo de hoy ACUARIO (20 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Permitirse darse los gustos también es parte de la tranquilidad. Sumergirse en las condiciones naturales acuarianas, creatividad y espontaneidad en este día que podría generar en muchos de ustedes un proyecto nuevo que traería éxito.

Horóscopo de hoy PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Temas familiares que preocupan, en este caso dar un paso al costado sería la opción. Soltar y dejar es parte del crecimiento, no siempre tenemos que meternos.