Horóscopo para hoy miércoles 18 de diciembre según cada signo del zodiaco

ARIES

Está regido por Marte, el planeta de la energía dinámica y la agresividad. El hombre de Aries tiene muchas iniciativas y está dispuesto a conquistar un lugar importante en el mundo. Es franco y directo en sus opiniones, pero se expresa de una manera ruda, agresiva y se enoja con facilidad, lo cual a veces le acarrea problemas. Aries es un signo fuerte y protector, de sus seres queridos. Este nativo siempre cuenta con mucha vitalidad física y sobresale en los deportes; su espíritu competitivo lo lleva a ganar todo lo que se propone gracias a su coraje, dinamismo, independencia y capacidad ejecutiva. Además, tiene un gran orgullo personal y le encantan los desafíos. Le encanta que les reconozcan sus logros y sufre cuando pasa inadvertido.

Para conquistar a un ariano hace falta tener muchas energías y acompañarlo en todo. A él le gusta estar en movimiento y no puede quedarse quieto. Debes prepararte tanto para ir a una cena elegante como para dar un paseo en moto (¡a veces, todo en el mismo día!). No es muy puntual pero le gusta que lo sean con él, ya que no sabe esperar y la paciencia no es su virtud sobresaliente. Al ariano le gusta proteger y mostrar su machismo; por lo tanto, hay que exhibir cierta fragilidad para darle lugar a esa parte suya que es muy complaciente. No te olvides de reconocerlo y decirle lo feliz que eres al tener un hombre tan especial como él a tu lado.

Al ariano no le gusta reconocer sus errores; por lo tanto, es conveniente que quites las discusiones y no hagas ningún esfuerzo para que el reconozca que tú tienes razón. No te decepciones, él lo hará por sí solo y te lo demostrará más tarde con sus actos. El hombre de Aries es simple en sus procesos mentales; su psicología no es muy compleja: tal como lo ves, así es. El ariano tiene poca paciencia para lidiar con ideas abstractas o con problemas, él se siente más cómodo con las personas que le hacen la vida más fácil y con aquellas que son más ordenadas y prácticas.

Al ariano lo atrapan los desafíos y el amor no es una excepción. Advertencia: si él siente que ya te tiene conquistada y que todo será igual en el futuro, entonces buscará otra presa. Es importante hacerle ver que la conquista no está terminada para alimentar el fuego que lo mueve permanentemente.

TAURO

Está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. El hombre de Tauro es sensible, agradable y romántico, y a la vez, realista, trabajador y práctico. El nativo de este signo cuenta con una voluntad de hierro y, una vez que ha tomado una decisión, difícilmente algo lo hará cambiar. Tauro es posesivo y esencialmente busca seguridad y estabilidad en las relaciones.

Aunque su apariencia externa puede ser la de un hombre muy fuerte y seguro, internamente siente miedos que lo agobian y por eso busca protección. No soporta las intrigas, las indecisiones, las mentiras o los cambios imprevistos. Sus procesos internos son lentos y necesita tiempo para tomar sus decisiones. Si encuentra la seguridad que anhela, entonces sus sentimientos serán firmes y muy duraderos. Tauro posee grandes habilidades artísticas y ellas son su mejor terapia. Además, se inclina por la vida de placeres y la sensualidad.

Para conquistar a un taurino primeramente hace falta armarse de paciencia porque ello tomará tiempo. No se decide con rapidez y tampoco cuenta lo que le pasa por dentro; por lo tanto, tendrás que recurrir a tu propia intuición para entenderlo. Si está malhumorado, es mejor no interrogarlo; hay que hacer de cuenta que no pasa nada. A él le gusta la mujer conversadora, inteligente y también sexy. El taurino disfruta de la buena mesa y le encanta la comida preparada en casa. Además, es muy romántico y le gustan las insinuaciones. Tiene un fuerte sentido estético, por lo que no le gusta la mujer desarreglada o desprolija.

Su alto sentido de la posesión lo lleva a considerar a la parejaconoun objeto de su pertenencia, y la defenderá con celos y bravura. No le gusta que su pareja sea demasiado sociable o desapegada. El taurino reclama intensamente atención y cariño. Un dato muy importante: este signo rige el dinero y eso hace que los taurinos sean muy conscientes de él. Aunque pueda mostrar cierta generosidad y le haga regalos costosos, en el fondo no le gusta gastar dinero. Aprecia a la mujer práctica y económica que le ayuda a ahorrar y a cuidar sus intereses. Uno de sus temas predilectos de conversación es su propio trabajo, ya que es un fanático en ese terreno. La conquista de un taurino puede tomar tiempo, pero, una vez realizada, es para siempre.

GÉMINIS

Está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación. El hombre de Géminis es conversador, inquieto e inteligente. Es amante del movimiento y por eso le atraen los viajes y los cambios en general; se aburren con rapidez y no soporta la rutina cotidiana. El nativo de este signo es muy curioso y su mente continuamente le pide información; les gusta preguntar, conversar y compartir todo lo que sabe. Tiene una actitud jovial que se refleja tanto en su comportamiento como en su cuerpo físico. Géminis es infantil es ingenuo y, debido a su gran caudal de fantasías, se enreda en problemas o en relaciones inesperadas y complejas con mucha facilidad. Aunque ama su libertad, por lo general es muy dependiente de sus seres queridos.

Para conquistar a un geminiano hay que ser inteligente, versátil y fuerte. Hay que despertar su curiosidad hablándole de temas que le interesan o de situaciones integrantes o novedosas. Le gusta leer, hablar y practicar deportes. Cuanto más variados sean los planes y las salidas, mejor. La mujer muy callada o lenta, lo altera completamente. Hay que ser fuerte porque a él le da trabajo decidirse y, la mayoría de las veces, hay que decidir por él. Siempre hay que preguntarle primeramente que le gustaría hacer, porque sus ideas son siempre buenas; pero luego empieza a cambiar y se enreda sólo.

Aunque defiende su libertad y manifiesta mucho amor por su independencia, emocionalmente es inseguro y se vuelve muy dependiente de quien tiene al lado. Es necesario que seas fuerte e, incluso, que muestres autoridad para poder dirigir la relación. Géminis hace muchos planes y sólo cumple la mitad. Debes tener paciencia y tomar todas las decisiones necesarias siempre con una sonrisa en la cara. Es importante no imponer una rutina en la relación, eso lo horroriza. Es bueno proponer salidas diferentes cada fin de semana. Conviene que te guardes ciertos secretos y que le sugieras que tienes algo para decirle pero que aún no es el momento. De esa manera, él se desesperará y estará detrás de ti hasta satisfacer su curiosidad.

Al geminiano le gusta burlarse. Trata de no enojarte y devuelve el “cumplido” con el mismo tono. Si él mira a otras mujeres, es por curiosidad o para criticar; pero en este punto no lo descuides nunca porque Géminis es un signo de infidelidad. Si el geminiano encuentra toda la atención y la variedad que necesita, entonces permanecerá siempre a tu lado.

CÁNCER

Está regido por la Luna, el planeta de las emociones, el hogar y la maternidad. El hombre de Cáncer es muy sensible, intuitivo, afectivo y protector; anhela construir su propio hogar y desarrolla Fuertes lazos emocionales y mucho apego a las personas con las que se relaciona. Cáncer es un signo que ama la intimidad y la paz, se resiente mucho con las situaciones tensas o agresivas. Su poderosa intuición y receptividad le permiten saber qué piensan los demás o que ocurre en su interior y eso lo vuelve un psicólogo natural. El hombre de Cáncer muestra mucha devoción hacia sus seres queridos, su familia y especialmente su madre; es común que deje de lado sus propios intereses y se vuelva sobreprotector.

Para conquistar a un canceriano hay que tratarlo con mucha suavidad y cariño. Él tiene la idea muy firme de construir su propio hogar y buscará la pareja que lo ayude a hacerlo. Por ello, el canceriano prefiere a la mujer ama de casa, que adora a los niños y que sabe desempeñarse en las tareas del hogar. Una buena idea es invitarlo a comer en tu casa, preparando tu misma la comida, por supuesto. Al canceriano le asusta la mujer muy liberal; él es tímido y le cuesta expresar sus opiniones abiertamente. Es de poco hablar, lento en sus procesos internos, y muchas veces se encuentra sumido en su propio mundo mental; aunque también parece distraído, él está siempre captando todo lo que sucede a su alrededor.

El canceriano es extremadamente sensible y cualquier gesto o palabra puede alterar o lastimarlo; por ello, deberás ser muy cuidadosa con el tono de tu voz y tus actitudes. Es afectuoso y cariñoso, y necesita que la demostración sea recíproca. Además, es muy intuitivo y no se le puede mentir: de alguna manera, siempre descubrirá la verdad. Es conveniente evitar las críticas hacia su familia, no importa lo compleja que ella sea; él siempre la defenderá o se quedará callado cuidando sus sentimientos.

Al canceriano le gusta la relación de protección, donde él pueda ejercer un rol paternalista. Le gusta sentir que, gracias a él, su pareja encuentra más estabilidad o seguridad. Le encanta hacer regalos y está siempre pendiente de las necesidades de su pareja. Es el hombre ideal para formar un hogar estable. Recomendación final: hay que aprender a mirar a la Luna porque sus cambios anímicos dependen muchísimo de ella.

LEO

Está regido por el sol, el planeta del éxito y la vitalidad. El hombre de Leo tiene un fuerte orgullo personal, autoridad y energía física; es muy noble y expresa todo lo que piensa con franqueza y sentido del humor. La fuerza de su carácter y su seguridad personal lo vuelven líder en cualquier medio en que se desenvuelve. Es el rey del zodíaco y lo sabe, por eso sobresale siempre en el medio en el que se desenvuelve. Además, el nativo de Leo es idealista, defensor de los desprotegidos, justiciero e intenso en su manera de actuar; expresa sus emociones con dramatismo y, por lo general, le gusta llamar la atención.

Leo se destaca por su creatividad y su alto grado de originalidad. En la pareja, es muy noble, generoso y pasional. Le encanta la conquista y los amores difíciles de lograr. En ese terreno es donde el leonino muestra sus mayores habilidades de seducción. Es muy difícil resistirse a él porque siempre se encarga de encandilar a los demás, y porque es muy persistente en sus objetivos. No se da nunca por vencido y no para hasta haber conquistado a su presa.

Al leonino le gustan los dramas pasionales y las grandes demostraciones de afecto. Es un artista natural y dramatiza cada uno de sus sentimientos llegando a la exageración o al exhibicionismo. Vive la vida con intensidad y hay que ser muy fuerte para seguirle el ritmo. Para conquistarlo hay que festejarle cada uno de sus pasos, hay que reconocerle sus méritos y estar siempre a su lado. Por supuesto que, por tu parte, deberás también tener cualidades propias que te lleven a sobresalir. El necesita admirar a su pareja y quiere sentirse orgulloso de ella, ya sea por su belleza o su inteligencia. Tiene carácter fuerte y tiende a ser muy dominante, pero a la vez, admira a la mujer que defiende sus propios intereses y muestra su propia autoridad.

El nativo de este signo presta mucha atención a todo lo externo y lo social; por ello, deberás cuidar tu vestimenta y la manera como te desenvuelves en público. Si te sientes mal frente a tanta exhibición, deberás olvidarte de él. Es muy celoso y posesivo, no tolerará que sonrías a los demás ni que te brindes demasiado. Le gusta sentir que todos admiran a la mujer que lo acompaña pero que él es el único hombre que puede estar cerca de ella.

Tiene mucho sentido del humor y le encanta reírse de todo. También es deportista y muy inquieto. Tiene toda clase de amigos y le gusta participar de clubes o asociaciones con prestigio social. A pesar de que es muy seductor, cuando forma una pareja lo hace con la intención de que sea para siempre. Recuerda que un rey busca una reina para compartir su trono.

VIRGO

Está regido por Mercurio, el planeta de la razón y la inteligencia. El hombre de Virgo es inteligente, tímido, ordenado y detallista; posee un gran sentido práctico que lo vuelve apto para resolver problemas y realizar tareas con facilidad. Es muy responsable y trabajador frente a las obligaciones, pero la falta de orgullo no le permite valorizar su propio esfuerzo. Virgo espera silenciosamente el reconocimiento de los demás y, a menudo, sufre por no recibirlo. Es un signo de timidez y reserva, aunque es muy leal con sus amistades y sus afectos. El nativo de este signo tiene fuertes inseguridades emocionales y necesita encontrar protección y seguridad en su pareja para poder mostrar sus sentimientos con libertad. Necesita que lo traten con delicadeza y sin agresividad.

Quizás, éste sea el signo más difícil de conquistar porque es muy exigente y perfeccionista, lo que lo lleva a criticar muy a menudo a su pareja. Analiza todo y el amor nace primero en su intelecto. Para conquistarlo hay que servirle de apoyo, darles estímulo y la seguridad que le falta para perseguir sus objetivos. Aprecia mucho la colaboración de los demás. Tiene miedo a fracasar, por eso es conveniente que lo ayudes a tomar sus decisiones.

Aunque es poco demostrativo de sus afectos, es muy leal y servicial. Siempre está dispuesto a colaborar y a dar mucho a los que ama. Debido a su timidez natural, se inhibe o se asusta frente a una mujer muy liberal; el virginiano prefiere la mujer más clásica, seria, responsable y sensible. Se resiste con facilidad, y es recomendable que seas delicada y no te vuelvas muy agresiva a la hora de tratar o discutir algún tema. Las escenas violentas le ocasionan heridas emocionales que luego le son muy difíciles de curar.

A Virgo le gusta la intimidad; no le interesa exhibirse públicamente y se siente incómodo si tiene que hacer demasiada vida social. Al hombre de Virgo le encantan los momentos íntimos, donde puede expresarse y mostrarse con soltura. Tienes que aprender a crear esos momentos en tu lugar, invitándolo a cenar, escuchando música clásica y comentando temas que despierten su interés intelectual. Debes ser paciente y detectar cuando él empieza a bajar sus barreras iniciales, porque en ese momento abrirá su corazón y podrá hacerlo para siempre.

LIBRA

Está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. El hombre de Libra es amable, encantador, sociable e idealista. Está en la permanente búsqueda de su equilibrio interior y de la armonía. Libra posee un gran encanto personal que le permite comunicarse con facilidad con la gente; le atraen las situaciones delicadas, románticas, artísticas y placenteras. Libra necesita vivir en un entorno armonioso y refinado donde pueda expresarse sin tensiones. Además, este nativo tiene un fuerte sentido de la justicia y el orden, debido a su habilidad para pensar en las distintas partes de una misma situación. Libra es un signo muy romántico y está en la permanente búsqueda de su ideal amoroso; es un gran conocedor del arte de la seducción, lo cual lo lleva a vivir muchos romances aunque pocas veces se compromete totalmente.

La conquista de un libra parece tarea fácil, sin embargo no lo es. Es un experto en el arte de la seducción y te hará sentir muy bien. Generalmente, el hombre de Libra es atractivo, muy complaciente y se adapta a cada situación con facilidad. Más de una vez, él tratará de sorprenderte con gestos amorosos o regalos inesperados. Pero no debes confundirte: aunque parezca muy interesado en la relación, en el fondo también está esperando una respuesta similar de tu parte; si no la encuentra, entonces podrá desaparecer o cambiar totalmente de un día para el otro.

Para conquistarlo deberás ser muy suave, delicada, atenta. Él detesta a las mujeres groseras o que hablan muy fuerte. Tienes que ayudarlo a mantener su delicado equilibrio interior; por ello, una invitación a cenar a un lugar cálido, con música romántica, a media luz, podría ser un buen principio. Le atraen las actividades artísticas; por lo tanto, si muestras interés por el teatro, el cine o la música, te acompañará feliz. Tienes que mostrarle que tu compañía le haga su vida más placentera y no lo contrario. A él no le gustan los problemas y huye de las personas complicadas.

Además, ten en cuenta que es perezoso e indeciso; por lo tanto, es conveniente que no lo marees con muchos planes alternativos y que él tenga que elegir. El mejor camino para conquistarlo es fomentar su parte romántica y soñadora, expresándole cariño y estabilidad. Si logra sentirse seguro a tu lado, hará que tu vida sea más armoniosa y feliz.

ESCORPIO

Está regido por Plutón, el planeta de la regeneración y Marte el planeta de la energía y la acción. El hombre de Escorpio es fuerte, misterioso, varonil, pasional y extremista; no le gustan las situaciones a medias, indefinidas o grises, sino que vive cada momento de su vida con mucha intensidad. Sus emociones son profundas y muy duraderas. El nativo de Escorpio cuenta con una poderosa intuición que le permite adelantarse a los hechos o descubrir las mentiras. Es muy directo, rudo, agresivo y terminante con sus opiniones, lo cual a veces lástima o hiere a la otra persona. Escorpio se entrega totalmente a las personas que ama y espera encontrar la misma clase de respuesta; no soporta la indiferencia, la frialdad o la distancia. Sus celos son desmedidos y tiene un fuerte sentido de posesión hacia su pareja.

Este signo entra en la categoría de inconquistable, por la sencilla razón de que al hombre de Escorpio se le nota si está interesado o no. Si se siente atraído por ti, no tendrás ninguna duda al respecto porque lo demostrara abiertamente: te llamará por teléfono varias veces cada día y querrá verte muy a menudo. Pero si no demuestra ese interés, entonces no hay nada que hacer. Al escorpiano le gusta compartir con su pareja las 24 horas del día y los 365 días del año.

Para conquistar a un escorpiano deberás ser fuerte y mostrar que tienes principios firmes. Es autoritario, dominante y posesivo; desde el principio querrá dirigirte la vida y no debes permitírselo porque eso mismo será un punto de enganche. Es extremadamente celoso y no soportará ver a ningún otro hombre cerca de ti; te hará escenas de celos incluso de tus amigos más cercanos. No debes tenerles miedo a sus explosiones de agresividad; él necesita un desahogo a su gran presión emocional interna y, a veces, la utiliza como arma para manipular. Por momentos, tendrás que ser inflexible, tenaz y algo misteriosa. Él tiene que sentir que hay un desafío en la relación y se encargará de develar cada uno de tus secretos.

Al escorpiano le gusta la mujer sensual, provocativa, sexy y algo exuberante. La gente muy frágil o indefensa no es para él. Su gran intuición le permite captar tus pensamientos, por ello, es inconveniente que no le mientas nunca. Una de sus mejores características es su franqueza y le encanta que le digan siempre la verdad de frente, por más dura que sea. Contrario a su reputación, puede ser muy fiel y estable en el matrimonio, especialmente, si recibe la pasión que necesita.

SAGITARIO

Está regido por Júpiter, el planeta de la benevolencia y la suerte. El hombre de Sagitario es alegre, optimista y entusiasta. Le gusta el movimiento y ello lo lleva a participar en actividades deportivas y viajes, o a mantener una intensa vida social. Sagitario ama la libertad y no soporta la rutina cotidiana; prefiere las actividades al aire libre, el contacto con la naturaleza y las situaciones de aventura. El nativo de este signo es muy inquieto y curioso, lo cual lo lleva a entregarse en situaciones inesperadas o riesgosas. Le gusta compartir su vida y se muestra siempre muy generoso con sus recursos. Se ve muy atraído por las culturas diferentes. Las tierras lejanas y la posibilidad de conquistar un mundo nuevo. Sagitario se enamora con facilidad pero también se desencanta o se aburre con la misma rapidez; anhela encontrar una persona que sea su compañera de aventuras y que no lo amarre a una vida formal.

El primer paso para conquistar a un sagitariano es tratarlo como amigo. Hay que recordar que la palabra “matrimonio” lo horroriza y es muy escurridizo; por lo tanto, deberás actuar como una amiga que lo acompaña a sus prácticas deportivas, a sus paseos, que lo escucha con atención cuando habla de sus conquistas. Al sagitariano le gusta reírse y hacer bromas; su temperamento es bastante infantil y no se siente cómodo asumiendo grandes responsabilidades.

Para conquistarlo debes invitarlo a un paseo al aire libre, ver un torneo de tenis, practicar algún deporte con él, asistir a una reunión de amigos o una fiesta. Le encanta la vida social. También le gusta la buena mesa y, si lo invitas a cenar a tu casa, la cena tendrá que ser suculenta; es conveniente que haya alguien durante la comida para que él no piense que quieres conquistarlo. Cuando empieza a enamorarse comienza a mostrar contradicciones en su comportamiento; sus miradas son apasionadas pero a la vez evasivas.

Le gustan los desafíos, por lo que es conveniente que no siempre estés disponible para sus salidas. Cuando te sientas más segura y quieras apurar la conquista, podrías comentar tu interés por un muchacho que has conocido recientemente. El sagitariano se desespera cuando siente que está perdiendo a la persona y entonces se apurará en tomar decisiones y en mostrar sus sentimientos. Es conveniente seguirle un poco el juego y mostrarte confundida, deberás decirle que necesitas un poco de tiempo para pensarlo.

Sagitario les huye a los compromisos, pero finalmente se casa y forma su hogar. Prepárate para ser quien tome las decisiones y para dirigir la relación, pero nunca límites completamente su libertad ni le exijas que madure. Si aceptas su corazón juvenil y espontáneo, entonces serás muy feliz a su lado

CAPRICORNIO

Está regido por Saturno, el planeta de la responsabilidad y el orden. El hombre de Capricornio es trabajador, tenaz, independiente y serio; es capaz de hacer grandes sacrificios para lograr lo que se propone y tiene un sentido muy práctico y realista de la vida. Capricornio es un signo de mucha autoridad y logra imponerse en los lugares donde se desenvuelve; aunque sirve para dirigir y organizar, prefiere realizar un trabajo solidario. El nativo de este signo toma la vida con mucha seriedad y cuenta con una gran voluntad para vencer sus obstáculos. Su estilo es tradicional y conservador; no le interesa llamar la atención ni espera reconocimiento de los demás. A pesar de su apariencia fría o desapegada, Capricornio es pasional e intenso en el amor. Además, es muy fiel y noble en sus afectos; acepta a su pareja con todas sus virtudes y defectos, y sus sentimientos difícilmente cambian con el tiempo.

No es tarea fácil conquistar a un capricorniano; se debe tener paciencia y perseverancia. Capricornio estudia a su pareja durante un tiempo y la hace pasar por ciertas pruebas. Su mente funciona como una computadora: analiza y registra cada reacción tuya. Para conquistarlo, es necesario que muestres toda tu inteligencia y tus habilidades. No es necesario que adoptes ninguna pose o que trates de fingir algo. Cuando te conozca tal como eres, así mismo que aceptara. Al hombre de Capricornio le gusta adoptar la postura de padre, marido, jefe, educador y, a veces, carcelero; por eso, prefiere a una mujer compañera y sumisa que no choque con su sentido y autoridad.

Deberás aprender a respetar sus periodos de silencio y, a veces, de depresión. Esos momentos son procesos internos que nada tiene que ver con la relación. Él se pierde por un tiempo pero luego reaparece; no es necesario que lo busques ni que lo interrogues. Cuando Capricornio elige a su pareja lo hace con la idea de que sea para siempre; ésta en desacuerdo con el divorcio y hará todo lo necesario para que la relación funcione. Es fiel y luchador; jamás abandonará a su familia.

Quizá lo más desconcertante sea su apariencia fría, formal y desapegada; pero detrás de esa fachada se esconde uno de los hombres más pasionales del zodíaco.

ACUARIO

Está regido por Urano, el planeta de la extravagancia y la creatividad. El hombre de Acuario es rebelde, independiente, poco convencional y desapegado; no soporta la rutina ni las imposiciones de la vida formal. Su estilo es muy pasional y de ritmo bastante acelerado. El nativo de Acuario es muy curioso y eso lo lleva a interesarse por todos los temas misteriosos, especiales y diferentes. Se entusiasma con los viajes, las aventuras y con la posibilidad de conocer gente nueva. Gracias a su actitud independiente, puede relacionarse con facilidad con todos sin llegar a comprometerse con nadie. Acuario tiene una mente muy veloz y aprende con suma facilidad todo lo que le interesa, pero también con la misma rapidez se aburre y abandona todo aquello que sea monótono. Su vida está llena de cambios, sorpresas y altibajos. Aunque Acuario ama la libertad, el amor generalmente lo lleva a elegir una pareja fuerte, posesiva y dominante.

Para conquistar a un acuariano tendrás que mostrarte muy liberal e independiente. Es muy curioso y se siente atraído por lo nuevo y lo misterioso. Una buena estrategia es fomentar esa curiosidad hablando de temas esotéricos, invitándolo a conferencias o reuniones de meditación, o regalándole un libro de ciencia-ficción. El acuariano siempre tiene un aspecto creativo y original en su personalidad que necesita expresarse. A veces se inclina por el arte, otras por las ciencias o la computación. Siempre deberás dejar en claro que no te interesa una relación clásica, formal y muy estable. Tendrás que decirle que en la vida buscas como pareja un amigo.

Es muy idealista y vive buscando a la mujer de sus sueños. Aunque diga que no le importa la vestimenta, no les creas. A Acuario le gusta la mujer sugestiva, encantadora, sociable y sexy. Trata de sorprenderlo siempre con algo nuevo, de esa manera mantendrás vivo su interés en verte. Su demostración afectiva es variable y, generalmente, responde a su intelecto. Es nervioso y muy impaciente, necesita siempre estar en movimiento. Al acuariano le encanta estar rodeado de amigos, por lo tanto, deberás aceptar sus núcleos sociales y compartirlo con él.

La conquista de un acuariano estará llena de sorpresas y sobresaltos, y no termina con el matrimonio. Recuerda que la rutina es su peor enemigo. La convivencia con un acuariano puede ser muy fascinante y divertido si permites que él manifieste siempre su lado más original y creativo.

PISCIS

Está regido por Neptuno y Júpiter. Neptuno es el planeta de la espiritualidad y Júpiter el de la benevolencia. El hombre de Piscis es soñador, sensible, servicial y romántico. Siente una gran compasión por los carenciados y los desamparados, y está siempre dispuesto a ayudar desinteresadamente. Sus aspiraciones en la vida generalmente apuntan a una realización en el plano espiritual más que en el material. El nativo de Piscis es muy intuitivo y puede percibir con claridad lo que ocurre a su alrededor.

Expresa mucho afecto y cariño a quienes lo rodean y se vitaliza al tener contacto con la naturaleza. Piscis cuenta con un alto grado de inspiración y eso lo vuelve apto para la música u otras tareas artísticas. Es muy idealista y, la mayoría de las veces, no ve a las personas tal como son. Cuando Piscis se enamora muestra su línea romántica, pasional y seductora; se entrega por completo al amor, pero si se decepciona, puede cambiar su rumbo con mucha facilidad y rapidez.

Hay varias maneras de conquistar a un pisciano. Una de ellas es despertando su lado servicial. A él le encanta sentirse útil y necesitado por su pareja. Pídele ayuda, hazle participar de tus asuntos cotidianos; como tiene gran imaginación e inspiración, podría aportarte muchas ideas novedosas. Otra forma de conquistarlo es despertando su gran sensibilidad hacia la naturaleza; invitando a lugares abiertos, a parques con flores, o a estar a orillas de un lago. El pisciano es pacífico y le gusta estar en lugares armoniosos y naturales. Pero la manera más efectiva de llegar a su corazón es mostrándole abiertamente cariño. El nativo de este signo goza mucho con él contactó piel a piel. Un abrazo, una caricia o un beso podrían ser el mejor regalo para él ya que no necesita de cosas materiales para sentirse feliz. Deberás ser muy dulce y suave, y no enojarte por su impuntualidad; los piscianos no tienen noción del paso del tiempo.

Deberás cuidarte de su idealismo excesivo que podría llevarlo a verte de una manera imaginaria. De vez en cuando, recuérdale tus defectos o problemas para que te acepte tal como eres. Le gustará hablar de temas metafísicos y espirituales; pregúntale acerca de sus propias experiencias porque la vida de los piscianos siempre está llena de hechos fantásticos.

Para atrapar un pez sin que sufra, hay que ir ajustando la red poco a poco. No lo apures ni lo presiones, pero actúa siempre con seguridad y firmeza; el pisciano permanece siempre al lado de la persona que le da más estabilidad y que le ayuda a lidiar con los problemas del mundo material. Si puedes hacerlo, entonces recibirás de su parte una respuesta de amor muy profunda y especial.