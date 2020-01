Horóscopo chino 2020: predicciones para el dragón

De acuerdo al Horóscopo Chino, el Año de la Rata de Metal recién comenzará el 25 de enero. Para el Dragón significaría un año de cambios y novedades. Este signo está ansioso por obtener nuevas energías y poder tener el valor de cambiar todo aquello que no le gusta.

Por otro lado, a los dragones les gustaría empezar este nuevo año en un lugar diferente, pero no todos podrán hacerlo. Aún deben solucionar ciertos problemas para seguir avanzando. El respeto hacia los demás y la persistencia serán de mucha importancia en el transcurso del año.

Pertenecen al signo del Dragón todas las personas nacidas en los años 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012. Este es uno de los animales más pasionales e intensos que pueda tener el zodiaco chino.

PREDICCIONES DEL DRAGÓN EN EL HORÓSCOPO CHINO 2020

La famosa astróloga argentina, Ludovica Squirru, anticipó las predicciones del Horóscopo Chino para el signo del Dragón en el 2020.

SALUD

Este año gozará de buena salud, pero siempre es conveniente que vaya al médico a realizarse chequeos preventivos. No olvide que la salud mental también es importante y que si necesita ayuda profesional, no dude en buscarla.

DINERO

Será un buen año para el Dragón porque es compatible con la Rata, especialmente en todo lo que esté relacionado al ámbito laboral. Las personas nacidas bajo este signo van a ganar mucho más dinero mensualmente y si invierten, todo se multiplicará.

AMOR



El primer mes del año será bueno para el Dragón siempre y cuando no se case. No importa si encontró el amor de su vida o si está listo para dar el siguiente paso, la combinación de diferentes energías, podría traerle problemas con su familia e incluso con su pareja. Si aún no está comprometido, será un año en el que vivirá grandes pasiones.

CARACTERÍSTICAS DEL DRAGÓN EN EL HORÓSCOPO CHINO 2020

Los dragones son seres especiales por su capacidad de recuperación antes hechos y situaciones difíciles. Además, como es el único animal de todo el zodiaco chino que no existe, se le respeta y venera mucho más que a otros signos.

El dragón nunca pasa desapercibido ya que tiene una energía especial y desbordante. Asimismo, su personalidad es muy imponente. Le gustan los desafíos y vivir siempre al límite. Ama el riesgo y nunca retrocede cuando toma una decisión.

El lado negativo de este signo es que no le interesa la opinión de los demás y piensa que es el dueño de la verdad. También, detesta recibir órdenes y que no lo tomen en cuenta. Le encanta criticar y le cuesta asumir sus defectos.