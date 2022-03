Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones, jugará para Alemania

peillat-1.jpg Gonzalo Peillat con su pasaporte que lo autoriza a jugar para Alemania

"Una parte de mí quería seguir jugando para Argentina, pero cada vez estaba más lejos. Me cansé de siempre ser el loco que miran como el pibe tirabomba y que lo único que quiere es quilombo. Yo no quería quilombo, el quilombo se fue dando. Entonces, esta decisión obviamente que está súper pensada, no es que ahora llamo porque quiero jugar y soy un caprichoso", contó Peillat, formado en el club Mite, en diálogo con ESPN.com.

"Para mí jugar en Argentina representa un montón de cosas que en ese momento no representaba. Entonces, para ser parte de algo que no me representa o no sentirme cómodo o para no estar donde uno no es honesto con uno mismo, mejor irse", resumió quién está en pareja con la ex Leona Florencia Habif.

"Hoy por mil cosas tengo que tomar otra decisión en mi carrera y en mi vida y no por eso voy a decir ‘dejo de ser argentino’. Sigo siendo argentino. Nací en Argentina y soy argentino, al que le guste bien y al que no le guste que se enoje", agregó el exjugador de Los Leones, con los que disputó 153 partidos internacionales.

El Hacha Peillat tiene el pasaporte alemán hace casi un mes y está con la selección teutona, con la que debutaría este fin de semana (sábado 26 y domingo 27), como local en Mönchengladbach ante España en el marco de la Pro League.