Bonafini respaldó a Zaffaroni y dijo que quiere que el gobierno "se caiga a pedazos"

Eugenio Raúl Zaffaroni provocó una ola de repudios tras expresar su deseo de que el gobierno de Mauricio Macri termine antes de tiempo. Pero no todas fueron críticas para el ex juez de la Corte. En ese sentido, Hebe de Bonafini no solo respaldó a Zaffaroni, sino que además redobló la apuesta: "Quiero que Macri se caiga a pedazos", lanzó la titular de Madres de Plaza de Mayo.



"No quiero que se vaya, quiero que se caiga a pedazos, porque es lo que hace ver las cosas a la gente. Si Macri se va, viene otro que es 'más peor", sostuvo Bonafini.



La dirigente, quien habitualmente critica con dureza e insultos al jefe de Estado y sus funcionarios en las rondas a la Plaza de Mayo de los jueves, dijo que "Macri no quiere gobernar más" porque "está cansado".



"No quiere saber nada, se quiere ir, pero no sabe cómo. Se anda disparando para Olivos, porque no quiere atender en la Casa de Gobierno. Ahí están todos los ministros, que tienen su saloncito y los tiene que atender aunque no quiera. En cambio en Olivos pasan los que él les abre la puerta. Hasta ahora se la pasó de vacaciones", agregó en una entrevista con FM La Patriada.



Por otro lado, y tal como hizo en la última marcha de los jueves, Bonafini elogió al papa Francisco. "Me escribo con él, a veces no me contesta, pero hace lo que le pido y eso ya es una respuesta", sostuvo sobre el Pontífice, que recientemente visitó Chile y Perú.



"Le vengo pidiendo que tiene que reivindicar los 150 sacerdotes y monjas del tercer mundo asesinados en dictaduras militares argentinas. Eso tiene que decirse. Le pido que les haga una misa. Está esperando cuando venga acá o en algún momento lo va a decir. Los capellanes del Ejercito bendecían los vuelos de la muerte. Siempre que hablo le pido esas cosas", concluyó.