El frío y las tarifas: es jubilado, cobra la mínima y le llegó $4.500 de gas

El frío se empezó a sentir con fuerza en Mendoza durante los últimos días de la semana, y es una nueva preocupación pensando en que habrá que subir la calefacción y tener más tiempo encendidas las estufas eléctricas. Para peor, están empezando a llegar las primeras boletas y en algunos casos son realmente impagables.





Esta situación es la que atraviesa Pedro Juan Ardiles (65), vecino jubilado del barrio Ruiseñor, en Godoy Cruz , a quien le llegaron $4.500 de gas a pesar de contar con la tarifa social. El problema para Pedro es que su único ingreso es la jubilación, que apenas supera los $7.500 por ser la mínima.





"Acá consumimos lo normal, es imposible haber consumido para tanta plata. A mis vecinos le llegan $500 o $600, por lo que tiene que ser un error. Yo reclamé que vinieran porque tiene que haber un problema, pero me dicen que recién el mes que viene podrían y ya voy a tener la boleta vencida", explicó Ardiles a Canal 7.





En la casa junto con Pedro viven su nieto de 11 años y su nuera, aunque él asegura que no se han excedido en el consumo.





Leer más:





"Lo más que pude pagar fueron $1.000 de la última boleta. Es una barbaridad, una equivocación. Me amenazaron con que me lo van a cortar, pero yo tengo todo pagado, excepto esta nueva, que no voy a poder ni con un plan de pagos", aseguró.





La dificultad no termina allí para Ardiles, ya que además padece diabetes, motivo por el cual debe gastar un dinero importante en medicamentos. "Entre las boletas y la enfermedad, cómo pago los otros impuestos", se preguntó el jubilado.





¿Y la tarifa social?

A Ardiles le llegó un monto tan elevado en su boleta de gas a pesar de tener la tarifa social.





Este beneficio al que hay unos 150.000 adheridos en Mendoza permite pagar un precio más bajo por los servicios públicos como la luz y el gas a jubilados, pensionados, discapacitados, beneficiarios de asignación universal por hijo o subsidio de desempleo, entre otros.

tarifa.jpg



Las garrafas, más caras

Otros casos testigo de cómo está empezando a golpear el frío en Mendoza, que se conocieron a partir de un informe del Canal 7, lo expusieron los vecinos del Bajo Luján.





Ellos aseguraron que las garrafas aumentaron y ya cuestan entre $300 y $400, con el agravante de que para familias numerosas no duran más de 15 días.





Por ese motivo, la mayoría de los vecinos están saliendo a buscar leña para poder calefaccionar los hogares y cocinar.

tips-de-ahorro.jpg