Godoy Cruz pierde 1 a 0 con Central Norte de Salta finalizado el primer tiempo

A los 31' del primer tiempo abrió el marcado Franco Vedoya, de cabeza, para Central Norte.

"Franco Vedoya"



Por el gol del jugador de Central Norte tras una mala salida del arquero de Godoy Cruz. pic.twitter.com/XOIjI4LnRO — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 21, 2026

El partido

Desde el inicio fue el anfitrión el que tomó el control de la pelota y salió a hacer presión alta, manteniendo a Godoy Cruz abroquelado en defensa y esperando recuperar para meter alguna contra.

Los salteños merodearon el arco tombino, con buenas acciones de Francisco Borda y metiendo peligro de pelota parada -corners-.

Sin embargo tras los 10 minutos iniciales se animó Godoy Cruz y comenzó a llegar al campo rival.

A los 11' se produjo la jugada de gol más clara. Corrida de Martín Pino por derecha, la pica sobre el arquero, adelantado, y éste en una gran voltereta la pudo manotear fuera del arco. pero el rebote le quedó a Nahuel Ulariaga, que metió el pelotazo, y este dio en el travesaño.

El once mendocino se adueño del control, comenzó a imponerse en el mediocampo y el que comenzó a usar la contra como argumento fue el local, con el peligroso Francisco Borda.

A los 26 minutos otro ataque peligroso de Godoy Cruz, con apertura de Pozzo, para Pino, centro para Ulariaga, y nuevamente el remate directo del delantero dio en el travesaño.

► GOL DE CENTAL NORTE: Pasada la media hora de juego, llega la gran sorpresa. Ofensiva de Central Norte, con un pelotazo lejano y cruzado de derecha a izquierda de Moravec, parecía que se iba, Ramírez la fue a buscar arriba y decidió dejarla salir, pero detrás apareció por el segundo palo Vedoya, que cabeceó desde un ángulo cerradísimo y anoto el gol, el primero del encuentro.

En los cuatro minutos posteriores, el local generó tres situaciones de gol más, ante un aturdido Godoy Cruz.