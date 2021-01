Zubeldía apareció en los planes de Racing

zubeldia.jpg

Luego, se sumaron Diego Dabove -actual DT de Argentinos Juniors- y Hernán Crespo -en Defensa y Justicia-; agregándose ahora Zubeldía, con presente en Lanús, pero con la ventaja que ya conoce el mundo Racing por haberlo dirigido entre 2012 y 2013, con un buen trabajo.

Al respecto, el titular de los 'granates', Nicolás Russo, sostuvo: "Tengo una relación de extrema amistad con Víctor Blanco -presidente de Racing-, pero Lanús no transfiere técnicos, transfiere jugadores. No veo a Luis en otro club de Argentina que no sea el nuestro", en declaraciones para radio AM 590, desalentando las intenciones albicelestes.

zubeldia1.jpg

En tanto, Beccacece sigue trabajando en la preparación del equipo para enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo a las 21.30, en la capital santiagueña, según lo apuntado a Télam por un vocero del club.

En ese compromiso presentaría esta formación: Gabriel Arias; Leonardo Sigali, Maurico Martínez y Alexis Soto; Fabricio Domínguez, Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda y Eugenio Mena; Carlos Alcaráz y Matías Rojas; Lisandro López.

Por último, se confirmó en las últimas horas que el extremo Benjamín Garré, por padecer osteocondritis en la rodilla izquierda, deberá ser intervenido quirúrgicamente durante la próxima semana, por lo que estará dos meses sin poder entrenar.