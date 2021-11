Zárate y un mensaje para los hinchas de Vélez, que lo acusan de traidor

mauro-zarate3.jpg

Este jueves, en una entrevista con TyC Sports, entre varios temas se refirió a la relación que mantiene con los hinchas de Vélez, quienes lo hostigan constantemente y lo tildan de “traidor”.

“Yo no le puedo pedir al hincha de Vélez que me perdone, yo lo único que siempre dije y sigo diciendo es que volví en un momento que nadie quería volver, jugué gratis, dejé todo para salvar al equipo que me vio nacer y donde tuve momentos muy lindos desde chico”, confesó.

En una oportunidad, Mauro Zárate sostuvo: “En Argentina solo jugaría en Vélez”. Y esa confesión, haciendo todo lo contrario, no se la personaron.

“Yo decidí tener la chance de jugar en un club como Boca que es muy lindo. A todo jugador le gustaría jugar en Boca, en la Bombonera. Yo no me arrepiento de esa decisión. Respeto al hincha de Vélez que esté enojado conmigo y que no quiera saber nada de mí”, indicó Zárate, jugador del América Mineiro de Belo Horizonte.

Hubo un fuerte rumor hace poco sobre el posible regreso de Mauro Zárate a Vélez. “ Yo también quedé dolido con todas las cosas que pasaron. Para mí fue exagerado, pero no pasa nada. No digo nada ni pido nada y listo. Hice mucho más de lo que haría el 99,9 por ciento de los hinchas de Vélez. Pero bueno, que quede para el que lo quiera ver”.