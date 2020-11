pratto1.jpg

"Yo sé que necesito jugar y Gallardo también lo sabe, ahora estoy para pelearle a cualquiera y esperaré mi oportunidad como ya la tuve y rendí. Cuando jugaba siempre y no descansaba fue cuando mejor me fue. Físicamente me siento muy bien ahora", reconoció el delantero.

Además, Pratto valoró el trabajo de su director técnico. "Gallardo es un líder, sabe cuándo presionar a sus jugadores y cuándo darles confianza, también arma buenos grupos. No trae figuras por traer, estudia todo para poder armar un grupo como el que tenemos", explicó.

"La cadena de mando que hay en River es única en Sudamérica. Los que estamos y los que van llegando saben que River te exige constantemente. La forma de trabajar no ha cambiado, siempre con exigencia. En cancha me ha pasado que rivales me dicen que parece que jugamos con 15", completó Pratto.