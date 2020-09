Yair Marín: "Es emocionante hacer algunos minutos de fútbol"

El zaguero central no pudo tener continuidad antes del parate por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que sufrió el 7 de octubre de 2019 ante Estudiantes de Buenos Aires.

"Es emocionante hacer algunos minutos de fútbol, fue muy larga mi recuperación. Estoy muy agradecido al cuerpo médico por el trabajo que hicieron y obviamente por mi predisposición de querer recuperarme", dijo Marín con alegría.

Y agregó: "Estoy a la par del grupo entrenando como si no me hubiera pasado nada. Tengo que ponerme bien físicamente, me falta un poco para estar al 100 por ciento. Espero poder estar en el amistoso que jugaremos ante Godoy Cruz si el entrenador lo dispone y poder rendir. Me toco lesionarme en un buen momento. Me sentía muy bien conmigo mismo. Pero bueno ya pasó".

Yair Marín horizontal uno.jpg

Con respecto a esta nueva etapa en Independiente Rivadavia se mostró optimista: "Cuando comienza una nueva etapa se renueva todo. En lo personal estoy contento, a pesar del poco tiempo de trabajo que llevamos se ha armado un grupo humano excepcional. Hay muy buen clima entre nosotros y vino gente de mucha trayectoria para jerarquizar el plantel".

Con respecto a la idea de juego del entrenador Marcelo Straccia contó: "El entrenador quiere un equipo vertical, y a nosotros los defensores nos recalca que presionemos bien arriba y defendamos lejos del arco propio. Quiere que la línea defensiva juegue en la mitad de cancha. Poco a poco vamos a ir mejorando y va a salir todo bien".