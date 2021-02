Wilder Cartagena y sus ganas de pelear por un lugar

Mucho se habló de su salida del Tomba, sin embargo el mediocampista de 26 años confirmó que se quedará en Mendoza. Sobre esta situación comentó: "Lo tomé con mucha tranquilidad, hubo conversaciones pero decidí seguir en Godoy Cruz por un tema familiar ya que estamos muy cómodos".

"Luego charlé con Sebastián (Méndez) y me dejó con la tranquilidad de saber que iba a competir por el puesto y me quedé. Me siento con la capacidad de poder pelear por un lugar y dar lo mejor", dijo el peruano, desde Buenos Aires, en diálogo con Ovación 90 (Radio Nihuil).

Y agregó: "Mi familia está muy cómoda en Mendoza, el fútbol argentino me está ayudando mucho en mi crecimiento. Estos seise meses que me quedan de contrato los quiero terminar acá y de la mejor manera para dejar una buena imagen en el club, agradeciendo que me dieron la posibilidad".

wilder-cartagena1.jpg

Sobre la llegada de Sebastián Méndez y de lo que charló con él contó: "Seba conoce muy bien el club y a muchos de mis compañeros. Lo que hablamos me lo dejo para mi, lo que si puedo decir es que me dio la tranquilidad de que iba a poder pelear por un puesto en el equipo. Después está en cada uno demostrarle que puede ser útil para que él tome una decisión".

Del trabajo y la imagen del Gallego opinó: "Estas semanas con Sebastián hemos visto un técnico muy motivador y exigente, eso le hace muy bien al grupo y estamos tomando las ordenes de la mejor manera".

Respecto a si en algún momento dialogó con el ex entrenador Diego Martínez por su salida del equipo reveló: "La verdad que no, comencé jugando, después bajé el rendimiento y luego salí de la lista. No hablé nada con Diego (Martínez). Fue la decisión que él tomó en ese momento y había que respetarla".

En otro orden comentó como repercutió su pérdida de la titularidad en su seleccionado nacional, dirigido por el argentino Ricardo Gareca.

"Por una parte no mucho porque sabían que me entrenaba de la mejor manera, ellos reciben los datos que el club les pasa sobre mi estado físico. El DT del seleccionado sabe lo que le puedo dar, muchas veces pasa que llegan jugadores con poco rodaje, pero vestir los colores de tu país te motiva", dijo.

Por último habló de la conformación del grupo: "Faltan que se sumen compañeros nuevos y estamos con todas las ganas de formar un gran plantel para competir de la mejor manera en el torneo para borrar la imagen del semestre pasado".

Foto gentileza Prensa Godoy Cruz.