"Muchas gracias, Palermo. Muchas gracias, Palermo. Muchas gracias, Palermo. Muchas gracias, Palermo. Vos nos diste los goles, vos nos diste alegrías, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida, no se olvida en la vida…", cantó un grupo de invitados en medio de la pista de baile. El ex goleador se sumó al festejo y saltó junto a los presentes.

En un primer momento el ex jugador, que disputó jugó 404 partidos en el Auriazul y es el máximo goleador en la historia del club con 236 tantos (además ganó ¡13 titulos!), miraba de reojo a la gente, pero después su sumó al pogo.

El video se filtró en las redes sociales en las historias de Chávez, uno de los invitados al casamiento.

Los hinchas de Boca lo quieren

En la actualidad, Palermo es el entrenador de Aldosivi, sin embargo, los hinchas de Boca siempre le manifiestan su cariño.