Vélez goleó a un Estudiantes muletto y se clasificó a octavos de final

Vélez tuvo un flojo comienzo de la copa, ya que perdió 4 a 1 con estudiantes, luego empató 2 a 2 con Bragantino en Liniers y perdió en el Amalfitani con Nacional de Montevideo.

Cuándo cambió la Copa para Vélez

La ola cambió cuando empato con Bragantino en Brasil, después derrotó a Nacional en Uruguay y ahora goleo a Estudiantes, que termino primero en el grupo.

Pratto-Velez.jpg

Los locales aprovecharon un contraataque que nació en los pies de Perrone con un gran pase a Janson, que en un pique de 45 metros dejo atrás a Beltrán y definió ante la salida del arquero Pourtau.

A los 42 minutos Hoyos recibió la pelota en su área, corrió casi hasta mitad de cancha y desde ahí metió un pelotazo al área de Estudiantes y el defensor Kociubinki falló en su cabezazo para cedérselo a Pourtau, pero Janson, que estaba muy atento, lo capturó y definió ante la salida del guardameta.

A los 28 minutos del complemento, Pratto se disfrazó de wing izquierdo a la antigua, tiro una pared con Soñora y luego corrió paralelo a la línea final y desde allí clavó un puntinazo que se metió en el segundo palo de Pourtau. Un premio para un luchador como el "Oso", que pivotea y se faja con todas las defensas rivales, abriéndole la cancha a Janson y Orellano.

Y el cuarto gol llegó desde las reservas mismas de Liniers, cuando su goleador juvenil Abiel Osorio capturó un pase en mitad de cancha, corrió casi 40 metros y definió a un palo ante la salida del arquero rival.

La síntesis:

Vélez Sarsfield 4: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Máximo Perrone; Luca Orellano, Joel Soñora y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Estudiantes de La Plata 0: Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Santiago Núñez, Jorge Morel y Bruno Valdez; Brian Orosco, Bautista Kociubinski, Gonzalo Piñeiro y Hernán Toledo; Carlo Lattanzio y Alan Marinelli. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: en el primer tiempo: 22m y 43m Janson (VS). En el segundo tiempo: 23m Pratto (VS), 38m Osorio (VS).

Cambios: en el segundo tiempo: 10m Franco Zapiola por Lattanzio (EDELP) y Aaron Spetale por Toledo (EDELP); 17m Nicolás Palavecino por Marinelli (EDELP); 19m José Florentín por Garayalde (VS); 32m Abiel Osorio por Pratto (VS) y Gianluca Prestianni por Soñora (VS); 39m Nicolás Fernández por Orosco (EDELP); 42m Lenny Lobato por Orellano (VS) y Mateo Seoane por Perrone (VS) .

Amonestados: Lattanzio, Beltrán y Morel (EDELP).

Expulsado: en el segundo tiempo: 30' Váldez (EDELP).

Árbitro: Nicolás Gamboa (Chile).

Cancha: Vélez Sarsfield.