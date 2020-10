Varsky cruzó a Messi por el flojo partido de la Selección

La victoria no dejó mucho para resaltar en el elenco albiceleste, pero sí bastante para analizar. Tanto los hinchas, como el periodismo y los propios jugadores y cuerpo técnico, coincidieron que el funcionamiento del equipo estuvo muy por debajo de las expectativas.

Al finalizar el encuentro, Lionel Messi brindó declaraciones y le atribuyó el bajo rendimiento a la ansiedad y la falta de actividad. Y uno que no coincide para nada con el mensaje de Messi es el periodista Juan Pablo Varsky, que lo expresó en una editorial.

"Es un deporte de alto rendimiento, a la victoria nunca se le mira la ropa. Obviamente hay rendimientos más satisfactorios y otros, que además de los tres puntos, te llevan a pensar 'che, jugamos feo'. Es muy difícil jugar peor de lo que lo hizo la Selección argentina. Yo no creo que tenga que ver con falta de conocimiento ni con esto de que hace un año que no jugaban. Hablábamos estos días de la repetición del núcleo que había jugado la Copa América y que tan buenas sensaciones había dejado", detalló Varsky.

"Teníamos una buena sensación para la Copa América que no se jugó en 2020 y se va a disputar el año que viene, así que no me parece que la distancia entre el último partido y el de Ecuador sea válida como motivo para explicar el mal funcionamiento", explicó el periodista.



Una vez que terminó el encuentro en la Bombonera, Messi, como capitán de la Selección, se hizo cargo del flojo desempeño que tuvieron como equipo: "Era importante empezar ganando porque sabemos lo difícil que son las Eliminatorias. Todos los partidos serán así de duros. Esperábamos otra cosa a nivel de juego, pero es normal, hace casi un año que no jugamos juntos”.