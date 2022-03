Valentín Perales y sus ganas de revancha ante Agropecuario

El ex defensor de Deportivo Morón con mucha autocrítica continuó diciendo: "En el encuentro ante Sacachispas tuvimos errores que no veníamos teniendo, defensivamente más que nada. Me parece que en la derrota que sufrimos ante Instituto fue un partido parejo, los dos equipos tuvimos situaciones, pero ellos lo ganaron por la efectividad; no supimos aprovechar nuestro mejor momento en el partido y cuando íbamos ganando no supimos cerrarlo".

Valentín Perales, que ha tenido un buen rendimiento en el equipo de Gabriel Gómez, la tiene clara en sus conceptos y opinó: "El torneo es largo, no queda otra que seguir trabajando para mejorar, tenemos mucho camino por recorrer, es un campeonato que te permite recuperarte de estos partidos".

Luego añadió: "No es lindo perder dos encuentros seguidos porque se les pierde la pisada a los que van más arriba, es difícil que un equipo pueda mantener una regularidad y a todos les va a pasar de tener algún partido malo".

Con respecto a su momento personal, admitió: "Me siento muy bien, tengo mucha confianza cuando entro a la cancha. La continuidad para un jugador es fundamental para poder demostrar el nivel que puedo llegar a tener, estoy contento con este club, y es un momento lindo el que estoy viviendo".

Los convocados para visitar a Agropecuario

https://twitter.com/CSIRoficial/status/1507857302753185792 #PrimeraNacional



Estos son los elegidos por Gabriel Gómez para viajar rumbo a Buenos Aires.



El lunes, desde las 20hs, visitaremos a Agropecuario#MásUnidosQueNunca#ArribaLaLepra pic.twitter.com/y0AQ9xFoH9 — Independiente Riv. (@CSIRoficial) March 26, 2022

Fotos: Martín Pravata (UNO).