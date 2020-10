Valentín Castellanos marcó un gol en la derrota del New York City FC

El New York City FC, donde también ingresó en el complemento Maximiliano Moralez, cayó sin atenuantes ante Columbus Crew (Milton Valenzuela actuó los 90 minutos), por 3 a 1 y para Valentín Castellanos fue su segundo gol en 23 partidos jugados con la camiseta del New York City FC en lo que va del 2020. El récord del ex Murialdo en el club neoyorquino es de 14 tantos en 57 encuentros.