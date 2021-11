Valentín Castellanos, el mendocino goleador de la MLS

El jugador formado en Leonardo Murialdo, de 23 años de edad, emigró a Universidad de Chile en 2016 pero apenas jugó 15 minutos en un solo partido, hasta que en 2017 decidió partir al club que lo hizo crecer: Montevideo City Torque de Uruguay, donde logró el ascenso y se destacó en Primera.

Desde ese club dio el salto al New York City FC (ambos clubes son del City Group) en 2018 y en su actual club acumula 98 partidos con 38 goles y 18 asistencias. Además, anotó el 50% de los tantos de su equipo en las últimas 10 fechas.

castellanos-3.jpg Valentín Castellanos, goleador de la MLS, celebró con sus compañeros del New York City FC

Este domingo, Valentín Castellanos anotó el gol del empate 1 a 1 en el legendario Yankee Stadium ante Philadelphia e igualó en goles al noruego Ola Kamara, del DC United, pero lo superó en asistencias. Detrás, con 17 tantos, quedaron Chicharito Hernández, de Los Ángeles Galaxy, y el peruano Raúl Ruidíaz, de Seattle.

El último gol del Taty Castellanos

"Terminamos la temporada regular de la mejor manera, como equipo hemos clasificado a los playoffs y en lo personal no puedo estar más feliz. Ganar el Golden Boot 2021 de la MLS, ser el primer ARGENTINO en conseguirlo, además del primer jugador del New York City FC en obtenerlo. Muchas gracias a todos los que día a día están a mi lado, compañeros, staff, familia, amigos y a los fans. Sin ellos no podría haberlo conseguido y ahora vamos por todo", expresó el mendocino en su cuenta de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Valentin Castellanos (@tatycastellanos11)

Integrante de la Selección sub 23 en la previa de los Juegos Olímpicos, Valentín Castellanos se convirtió en el cuarto latinoamericano en ganar de forma consecutiva el Botín de Oro en la MLS después del venezolano Josef Martínez (Atlanta United, 2018), el mexicano Carlos Vela (LAFC, 2019) y el uruguayo Diego Rossi (LAFC 2020).

New York City FC jugará los playoffs de la MLS.