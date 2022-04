Una frase con pimienta de cara a Qatar 2022: "Esta Selección Argentina no me emociona"

"Prefiero no ser hipócrita y ser sincero, esta Selección argentina no me emociona. No hay selecciones que me emocionen. Yo he visto un fútbol totalmente distinto, porque la sociedad también era distinta. Yo no veo destellos artísticos que he visto en el pasado. El fútbol de antes era distinto y mejor. Lo que veo ya lo vi y no lo vamos a ver más", dijo el Profe sobre el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.