Valentín Castellanos (19), a pesar de su corta edad, transitó por caminos muy distintos. El volante del Torque, de la primera división -nacido el 3 de octubre de 1998 en Guaymallén- tuvo la posibilidad de visitar el Manchester City, de Inglaterra y jugó en un club grande de Chile como la U.





Lo destacable es que Castellanos nunca para de soñar.





–¿Cómo es tu presente en el Torque? ¿Estás bien ahí?





–La verdad que me va muy bien y estoy tranquilo. Estoy jugando de titular, el último partido no lo jugué por tener cinco amarillas. El miércoles empieza el torneo Intermedio y el campeón va a la Sudamericana. Terminamos muy abajo en la tabla.





–¿Cómo es el lugar? ¿Te has adaptado bien?





–Es muy lindo, muy tranquilo, sí estoy adaptado porque es muy parecido a Argentina, ya que son las mismas costumbres.





–¿Quién es tu compinche­?





–Los compañeros me respetan mucho y tengo varios amigos, como Matías Roskopf, Leo País, Gaston Vitancurt y Nahuel Ferraresi. Me llevo muy bien y salgo siempre con ellos a cenar o cuando tenemos libre metemos shopping y todo eso.





–¿El cambio fue muy brusco de Chile a Uruguay?





–Sí, porque jugar en la U de Chile que es tan grande, con la estructura que tiene y la gente y llegar a la B de Uruguay, donde estaba el Torque, me chocó un poco. Los compañeros me recibieron muy bien y los uruguayos son mis pegados a los argentinos. Es muy lindo club.





–¿La idea es volver a la U?





–No sé todavía porque tengo opción de compra acá y mi contrato termina a fin de año. Mi cabeza está acá, si me pide la U bienvenido sea y si me quieren acá, también.





–¿La experiencia en el City abrió otras puertas?





–Sí, la experiencia fue muy linda al poder ver como se trabaja en el fútbol de Europa. Las instalaciones están muy buenas, es una de las mejores instituciones del mundo. Como el Torque pertenece al City, se pueden abrir puertas.





Lo más lindo fue conocer el primer equipo y a (Vincent) Kompany. Entrenar ahí fue un sueño. Los chicos que entrenaban ahí también estaban sorprendidos de como era el fútbol sudamericano.





–¿Tuviste que hacer mucho sacrificio para llegar a primera? ¿Alguna vez estuviste cerca de dejar de jugar?





–Obvio, se dejan muchas cosas de lado, el sacrificio siempre está, me fui a los 17 años a vivir a otro país (Chile), dejé a mi familia, mis amigos, mi vida y los estudios. Me costó los primeros meses porque no me habían habilitado y no podía jugar, mi papá vivía conmigo, mi mamá y mis hermanos me apoyaban desde Argentina y me ayudaba mi representante Ariel Suárez. Pero nunca se me pasó por la cabeza dejar el fútbol.

–¿Alguna vez trabajaste en otra cosa que no sea fútbol?





–No, siempre estudiaba de mañana y entrenaba de tarde. Pero ayudaba en casa o atendía el kiosco de mi hermana en el colegio (risas).





"Rivarola me dio consejos"





¿Rivarola te dio consejos en la U?

–Sí, Diego me llevó al club, me dio muchos consejos, me apoyó cuando no podía jugar, siempre hizo que tirara para adelante. Siempre estaba pendiente de lo que hacía. –¿La Lepra o Murialdo? ¿Sos hincha de alguno de los dos equipos?

–No soy hincha de ninguno de los dos clubes, me dejó mucho más Murialdo porque hice las inferiores ahí. En Independiente Rivadavia era muy chico y no llegué ni siquiera a jugar en AFA ni en cancha de once, jugué hasta los 9 años ahí y me fui a Murialdo, donde tuve muchos amigos.

–¿Quién te regaló la primera pelota y cuál fue tu primera camiseta?

–La camiseta que me acuerdo es una de San Lorenzo, que me la regaló un amigo. Y tuve muchas pelotas, lo que me acuerdo es que pateaba todo en mi casa y si no tenía, las hacía con bolsas.