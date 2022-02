Udinese ganó con dos goles argentinos en tiempo de descuento

En tanto Napoli derrotó por 2 a 0 a Venezia, de visitante, y se ubicó en el segundo lugar de la Serie A, con 52 puntos, a uno del líder Inter.

El conjunto napolitano consiguió la victoria con los goles de Osimhen y Petagna, y comparte (aunque con mejor diferencia de gol) el segundo lugar con el Milan, que el sábado derrotó precisamente al Inter por 2 a 1 en el clásico milanés.

En otros partidos, Bologna y Empoli empataron sin goles, y Sampdoria goleó 4 a 0 al Sassuolo, con goles de Caputo, Sensi, Conti y Candreva.

Atalanta, en donde juegan José Luis Palomino, autor de un gol, y el arquero Juan Musso, expulsado, perdió más temprano como local por 2 a 1 ante Cagliari.

Udinese 2-0 Torino | Udinese leave it late at the Dacia Arena | Serie A 2021/22