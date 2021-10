¡Tremendo! El codazo que Cristiano Ronaldo le dio a Cuti Romero

¡GOLAZOS DE CR7 Y CAVANI PARA LA PALIZA DEL UNITED! | Tottenham 0-3 Manchester United | RESUMEN

El árbitro Stuart Attwell, quien no había cobrado falta en primera instancia, detuvo las acciones. Cristiano Ronaldo trató de explicar lo que había ocurrido, dino que no fue con mala intención en la disputa, el juez no lo amonestó ni hubo revisión del VAR.

La jugada fue muy discutida, ya que el jugador del United debió ser sancionado.

Los restantes goles del Manchester United fueron señalados por Edinson Cavani y Marcus Rashford.